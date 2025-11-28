Икономическа несигурност и глад за кадри влошават бизнес климата в промишлеността

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общият показател на бизнес климата през ноември запазва равнището си от предходния месец, но в промишлеността, строителството и услугите се наблюдава понижение, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Единствено в търговията на дребно се отчита подобрение.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 0,9 пункта (от 15,5 процента на 14,6 процента), което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията, посочва БТА.

Анкетата регистрира известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки. Това обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, следвани от недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина.

Прогнозите на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца продължават да са в посока на увеличение.

Съставният показател "бизнес климат в строителството" спада през ноември с 6,3 пункта (от 19,6 процента на 13,3 процента) в резултат на песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение сегашната строителна активност е неблагоприятна, като и прогнозите им за следващите три месеца се влошават.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първия и третия фактор.

В сравнение с предходния месец нараства делът на строителните предприемачи, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 9,7 пункта (от 20,2 процента на 29,9 процента) през ноември, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, също се подобряват.

През последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното влияние на фактора "несигурна икономическа среда", който измества на второ място конкуренцията в бранша. На заден план остават недостатъчното търсене и недостигът на работна сила.

Очакванията на търговците на дребно относно продажните цени през следващите три месеца са в посока на тяхното увеличение.

През ноември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 1,7 пункта (от 9,8 процента на 8,1 процента) в резултат на влошените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на търсенето на услуги сегашната тенденция се оценява като намалена, като и очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса.

Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат известно повишение през следващите три месеца.