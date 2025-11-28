НСИ: С 13.9 на сто е скочила средната годишна заплата у нас през 2024

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



27 898 лв. е средната брутна годишна работна заплата през 2024 г., като се увеличава с 13,9 на сто в сравнение с 2023 г., по окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Строителство" - с 22,6 на сто, „Култура, спорт и развлечения" - със 17,1 на сто, и „Транспорт, складиране и пощи" - с 16,9 на сто, посочва БТА.

Икономическите дейности с най-високо трудово възнаграждение на работещите по трудово и служебно правоотношение за 2024 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 64 537 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 41 631 лева; „Финансови и застрахователни дейности" - 41 620 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство" - 17 044 лева; „Други дейности" - 17 872 лева; „Селско, горско и рибно стопанство" - 19 401 лева.

През 2024 година София (столица) е областта с най-висока заплата - 38 728 лв., следвана от Варна и София област - съответно с 26 007 и 25 190 лева. Областите с най-ниски нива на средната годишна заплата са Смолян - 18 909 лв., Кюстендил - 18 976 лв. и Благоевград - 19 037 лева.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение у нас през 2024 г. се увеличава с 21 000, или с 0,9 на сто, спрямо 2023 г., като достига 2,32 млн.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на броя на наетите спрямо предходната година, са „Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 6,6 на сто и „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 6,4 на сто, а най-голямо намаление е регистрирано при „Селско, горско и рибно стопанство" - с 4,4 на сто.