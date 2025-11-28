Гърция въвежда двойно ценово обозначаване за пресни продукти

Гръцкото министерство на развитието обяви нови мерки, насочени към засилване на прозрачността на пазара на пресни продукти, след като бяха регистрирани ценови разлики до 270% между цената на производителя и цената на рафта. Съгласно новите правила магазините ще бъдат задължени да показват оригиналната цена на продукта, наред с крайната продажна цена на етикетите си.

Мярката е включена в законопроекта за създаване на Независим орган за защита на потребителите, чиято цел е да ограничи неоправданото увеличение на цените, независимо дали покупката е направена от супермаркет, магазин за хранителни стоки или месарница.

Министърът на развитието Такис Теодорикакос обясни, че тази инициатива има за цел да разкрие цялата верига на цените, през която преминава продуктът, докато стигне до рафта.

Настоящите несъответствия са очевидни при доматите, които излизат от производителя за 0,40 евро/кг, продават се за 0,70 евро на едро, а в супермаркетите достигат 1,48 евро/кг.

Новата система за показване на двете цени няма да бъде постоянна. Тя ще се активира в периоди, когато се наблюдават неоправдани увеличения, по решение на министъра на развитието, който ще определи продължителността на прилагането.

Познатата „Битова кошница" в Гърция остава в миналото и бележи края на една ера и началото на нов модел на прозрачност и саморегулиране на пазара.