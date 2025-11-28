Нанков: ВиК да не вдигат цената на водата от 1 януари, особено в градовете с проблеми

Напълно подкрепям регионалния министър Иван Иванов в препоръката му към ВиК холдинга - да укажат на дружествата да не вдигат цената на водата от януари 2026 г, каквото поскъпване се предвижда на места от КЕЕР. Бих добавил - особено в регионите, които страдат от трайно безводие. Това пише във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

"За съжаление МРРБ е безсилно да влияе на общински ВиК дружества, които според публичната информация от КЕВР искат най-голямото увеличение - близо 12 % в Сапарева баня и 11,2% в Троян.

Напомням, че обявените от независимия регулатор цени са пределни. И затова няма нужда да се всява излишна паника сред гражданите, че с еврото идва и по-скъпа вода.

Неприятно ми е да го кажа, но някои медии незнайно как видяха повишените цени, но не и тези, които се предлага да бъдат намалени - като например в Сливен с близо 15%, в Ямбол - със 17,3%, в Пазарджик с близо 6%, в Перник - с 4,6% и още, и още.

На форум по проблемите с управление на водните ресурси повторих позицията на ГЕРБ, че в дългосрочен план е необходимо да бъде създадено мегаминистерство по водите. И водният борд към премиера е своеобразна стъпка в тази посока.

Напомних също така, че в проектобюджета за 2026 г. има заложени близо 1 милиард евро за важни водни проекти, които ще се изпълняват през следващите 2-3 години. Затова те трябва да останат планирани.

Важно е и предстоящото приемане на закона за ВиК на второ четене, с което ще решим много проблеми в сектора.

Не смятам за нормално, например, при влошено качество на подаваната от ВиК питейна вода, гражданите да плащат на редовна цена - с промените в закона ще задължим КЕВР да изработи механизъм за обезщетение.

Не е нормално и водата, която става все по-ценен ресурс, да се пилее за поливане на райграса в двора или за пълнене на басейни.

Затова предлагаме да се въведе една цена до 20 кубика месечно и по-висока за потребление над този лимит, който е предостатъчен и за многодетно семейство. Ще отстоявам тези свои предложения при приемането на закона за ВиК и благодаря на колегите, които ме подкрепят", пише още Нанков.