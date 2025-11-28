Фискалният съвет със 17 препоръки за бюджета

Приходите за хазната са надценени с поне 3,5-4,7 млрд. евро

Инфлацията може да се окаже по-висока от заложената

Автоматичното индексиране на доходи трябва да се отмени

Данък дивидент и по-високи осигуровки няма да имат ефект

Бързото задлъжняване оскъпява дълга ни

17 важни препоръки към бюджета обяви Фискалният съвет. Най-важните от тях са че приходите са надценени, разходите са големи, а бързото задлъжняване оскъпява заемите. и от тях трябва да се отменят автоматичните индексирания за възнагражденията в някои сектори, които водят до бюджетен дисбаланс.

Експертите оценяват, че икономическият растеж е значителен, но има външни рискове за темповете му заради неизвестните около възстановяването на водещи европейски икономики. Прогнозата за инфлацията е достоверна, но има висок риск да се окаже по-висока заради експанзионистичната фискална политика. Предлага се създаване на буфер за структурни реформи.

Правилото за размер на публичния сектор до 40% от БВП, нетно от разходите за еврофондове, е нарушено през 2026 г. и остава такова през следващите години, предупреждават от съвета.

Оценката на надценените приходи показва риск от неизпълнение на данъчните приходи с от 3,5 до 4,7 млрд. евро., в зависимост от допусканията за развитието на структурата на БВП, показва анализът им. Предложените от финансовото министерство мерки за изсветляване на икономиката ще доведат максимум до 25% от очакваните от тях приходи, подчертават от фискалния съвет.

Експертите на съвета оценяват увеличението на осигурителната вноска с 2 процентни пункта и на данъка върху дивидентите с 5 процентни пункта като решения с отрицателни последици върху икономиката и поведението на стопанските субекти.

Чрез държавните разходи и увеличаването им до близо 5% от БВП променят съотношението публичен и частен сектор . Издържаният от бюджета сектор вече достига 45,8% от БВП, което е над предвиденото ограничение в Закона за публичните финанси от 40%. Големият публичен сектор ще ограничи и икономическия растеж и възможностите за възстановяване след кризи, предупреждават финансистите. Една от ключовите препоръки е да бъдат премахнати всички числови правила, водещи до процикличност на разходите.

С притеснителни темпове нараства размерът на консолидирания държавен дълг – увеличава се до 29% от БВП за тази година и достига до 37% от БВП в края на разглеждания период. Разходите за лихви също растат – от 0,5 млрд. евро. за 2024 г. и до 1,7 млрд. евро. през 2028 г. , пресмятат от съвета. И прогнозират, че рязкото нарастване на дълговото бреме ще доведе до увеличаване на цената на финансиране на дълга на международните пазари.

Продължаващата политика за отчисляване на 100% от дивидентите от държавните предприятия в средносрочен план ще доведе до тяхната декапитализация, невъзможност за развитие и поддържане на конкурентоспособност. Освен това, политиката на кроссубсидиране и преразпределение между държавните предприятия, каквото представлява отнемането на 100% от печалбата под форма на дивидент и преразпределянето му чрез капитализация на определени други, е политика на много рискове.