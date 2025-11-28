Зам.-областният на Смолян: Трябва ни закон за планинските региони за повече инвестиции

Да се изготви закон за планинските региони, с който да се създадат реални стимули за инвестиции - при данъчни облекчения, опростени и ускорени административни процедури, по-добри условия за развитие на малък и среден бизнес, възможност за модерна инфраструктура и привличане на бизнеси свързани с технологични дейности.

Това предложение даде заместник-областният управител на област Смолян Красимир Даскалов по време на форума "Южна България - рестарт и постижими цели", който се организира от Медийната платформа "24 часа". На него дискутират местната власт с представители на изпълнителната, депутати, бизнеса и академичната общност в региона. Красимир Даскалов бе сред участниците във форума за развитието на юга.

Това е инструмент, който може да обърне посоката, да задържи младите хора, да подкрепи местните предприемачи и да привлече нови инвеститори там, където обективните условия са по-трудни. Така общините от тези региони ще се превърнат в места с възможности , а не места за напускане, категоричен е Даскалов.

Според него е необходима и по-тясна координация между общините, не като конкуренти, а като партньори, които предлагат общи инвестиционни решения, общи стратегии за развитие на човешкия капитал и общо планиране на инфраструктурата. Защото инвеститорите търсят не само терен, а предвидимост, работна сила и регионален мащаб.

Даскалов подчерта, че потенциалът на Южна България е огромен - като хора, природа, стратегическо разположение. "Въпреки това всеки ден се сблъскваме с едни и същи предизвикателства: недостиг на квалифицирани кадри, силна конкуренция между общините, вместо общи усилия, липса на достатъчно добра инфраструктура, а в малките населени места и планинските райони - обезлюдяване, което вече се усеща болезнено", обърна внимание той.

Двама вицепремиери - министърът на иновациите и растежа Томислав Дончев и на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, участваха в дискусията в Културния дом "Борис Христов".

Домакин на събитието, което е част от националната кампания на "24 часа" "Общините - перспектива 2027", е кметът на Пловдив Костадин Димитров. Тук са и десетки негови колеги от региона. Предишният форум от инициативата бе през юни във Велико Търново, а първият бе в София.

