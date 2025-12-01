Само две от сто коли в Европа са електрически

Данните на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) ясно показват интензивността на енергийната трансформация по европейските пътища.

По пътищата на Стария континент има общо 248,8 милиона автомобила, но само 3,9% от тях могат да се движат на електричество. Когато plug-in хибридите бъдат извадени от този процент, броят на чисто електрическите автомобили спада до едва 1,8%. Това означава, че европейският автомобилен парк все още се състои от 96,1% бензинови и дизелови коли.

Докато например пазарът на нови автомобили в Норвегия се състои от почти 98 процента електрически автомобили, картината е напълно различна в България, но също и в големи европейски страни като Италия или Испания, където електрическите автомобили все още не са оставили значителен отпечатък на пазара.

Все пак трябва да се отбележи, че от началото на годината в България са купени почти 2000 нови електромобила. Иначе у нас са регистирани около 23 000 електрически коли, което е едва 0,6 процента от общия автомобилен парк.