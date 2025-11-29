Експеримент: 1000 семейства получават по 1000 евро, за да си купуват тока от борсата

КЕВР иска да набере данни дали хората ще се възползват от различните цени в различните часове, кога ще пускат пералня и печка

Преди битовите потребители на ток у нас да излязат на свободния пазар и да си купуват електроенергията от борсата, което ще се случи в неясното бъдеще, КЕВР обмисля да направи експериментално проучване.

Замисълът е да се плати на между 300 и 1000 домакинства, които обаче в продължение на една година да пазаруват тока само от свободния пазар и да се откажат временно от регулираните цени.

Ако се осигурят парите за експеримента, той може да стартира от лятото на следващата година, съобщи председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски.

Комисията ще си избере домакинствата, но е задължително те да са със смартелектромери.

Ако едно семейство на година плаща примерно по 1500 лева за ток, а по цени на енергийната борса той му излезе 3500 лв., КЕВР може да му плати 2000 лева за експеримента, или 1000 евро.

Всяко семейство, което се съгласи да пазарува на свободния пазар, ще си намери търговец на ток, който да му го продава почасово, т.е. на различни цени в различните часове от денонощието.

Експериментът ще позволи да се види в реални условия дали едно семейство ще се възползва от ниските цени в светлите часове на денонощието през лятото, когато работят фотоволтаици и токът е евтин и дори с отрицателни цени. Това означава обаче то да си промени потреблението, например да пуска пералня, сушилня и други по-мощни уреди в 12 или в 14 часа, а не вечер, когато цените са високи.

Натрупаните в продължение на една година данни ще се анализират и това ще е стъпка към подготовката за либерализиране на пазара на ток за битовите потребители. При сегашната ситуация поне още 3 до 5 години домакинствата няма да бъдат изпратени на борсата, а ще продължат да купуват електроенергията си на определяни от КЕВР цени. Младеновски заяви това на форум за енергийната трансформация преди дни.

Либерализацията на пазара на ток е задължителна само за купувачите на едро. От 1 юли НЕК спря да бъде обществен доставчик, а крайните снабдители - дружествата на “Електрохолд”, “Енерго-Про” и ЕВН, купуват тока от борсата и го продават на клиентите си - домакинствата, но по фиксирани от КЕВР цени.

КЕВР пък определя базова цена на битовия ток, а разликата между нея и цената на борсата се покрива от компенсации, които енергийният регулатор определя всеки месец.

В момента токът в Югоизточна Европа - на борсите в Гърция, България, Румъния и Унгария, е със значително по-високи цени от тези в Централна и Западна Европа заради прекалено многото тесни места по далекопроводите. И ако в Германия работят вятърните централи и цените са дори отрицателни, тяхната електроенергия трудно ще стигне до България. Преди дни енергийният министър Жечо Станков припомни ангажимента на ЕК за осигуряване на европейски средства за повишаване на свързаността чрез изграждане на нови връзки от България чак до Германия.