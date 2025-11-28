Балканският Илон Мъск показа 60 хърватски прототипа на роботизирани таксита

Известният като Илон Мъск на Балканите и шеф на Bugatti - Мате Римац, за първи път показа във фейсбук видео на всичките 60 прототипа на хърватското роботакси Vernе, готови за следващата фаза на тестване.

"До декември трябваше да покажем 60 прототипа на роботакси. Ето ги. Има прототипи в различни етапи и за различни цели. Защото независимо дали се разработва автономна кола или обикновен автомобил, трябва да бъдат тествани за безопасност, краш тестове, аеродинамични тунели, комфорт, вибрации, дълготрайност, разход на ток и т.н. Въпреки че вярваме, че Robotaxi или автономното шофиране е по-безопасно от човек зад волана и става все по-безопасно и по-добро с течение на времето, разбира се, е невъзможно да се изключат инциденти. Така че е необходимо тези автомобили да бъдат подлогени и на краш тестове", каза Римац, който е създател и на хърватската марка за електрически хиперколи Nevera,

Някои от прототипите вече са преминали част от процедурите за краш тестове. "Искаме да бъдем напълно безопасни и спокойни, когато използваме тези превозни средства", допълни хърватският изобретател и бизнесмен.

Загреб остава първият град, където Verne ще започне да работи, но амбицията е хърватското роботакси да плъзне скоро във всички по-големи европейски градове.