ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Томислав Дончев: Може да бъде намерена нова точка ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21807668 www.24chasa.bg

Балканският Илон Мъск показа 60 хърватски прототипа на роботизирани таксита

Георги Луканов

[email protected]

1420
Хърватските роботаксита няма да се нуждаят от волан. Снимки: Verne

Известният като Илон Мъск на Балканите и шеф на Bugatti - Мате Римац, за първи път показа във фейсбук видео на всичките 60 прототипа на хърватското роботакси  Vernе, готови за следващата фаза на тестване.

"До декември трябваше да покажем 60 прототипа на роботакси. Ето ги. Има прототипи в различни етапи и за различни цели. Защото независимо дали се разработва автономна кола или обикновен автомобил, трябва да бъдат тествани за безопасност, краш тестове, аеродинамични тунели, комфорт, вибрации, дълготрайност, разход на ток и т.н. Въпреки че вярваме, че Robotaxi или автономното шофиране е по-безопасно от човек зад волана и става все по-безопасно и по-добро с течение на времето, разбира се, е невъзможно да се изключат инциденти. Така че е необходимо тези автомобили да бъдат подлогени и на краш тестове", каза Римац, който е създател и на хърватската марка за електрически хиперколи Nevera,

Някои от прототипите вече са преминали част от процедурите за краш тестове. "Искаме да бъдем напълно безопасни и спокойни, когато използваме тези превозни средства", допълни хърватският изобретател и бизнесмен.

Загреб остава първият град, където Verne ще започне да работи, но амбицията е хърватското роботакси да плъзне скоро във всички по-големи европейски градове. 

Хърватските роботаксита няма да се нуждаят от волан. Снимки: Verne

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)