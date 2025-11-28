Земеделци: С 30-40% намаляват стопанствата у нас, очакват се нови фалити

„Най-големият проблем в земеделието е липсата на средства за напоителни системи, за т.г. бяха заложени, но не бяха отпуснати. Едва преди дни бяха дадени 28 млн. лева за язовир „Пясъчник", които са единствените от предвидените за т.г. 350 млн. лева за напояване през т.г. Трябва да сме наясно, че напояване без пари не става, тъй като състоянието на хидромелиоративните съоръжения у нас е изключително лошо."

В измененията на Закона за водите трябва да бъдат включени още наши предложения. Единственият голям плюс в тези промени е улесняване на достъпа до река Дунав. Но има още много нерешени проблеми в разрешителните за водовземане. Например, геоложкият доклад е реално административна тежест за земеделските производители, която могат да изпълняват РИОСВ-тата по места"

Това каза Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите на годишния агросеминар, организиран от асоциацията, който се провежда в курорта „Албена". „Напояването е топприоритет на земеделското министерство. Целта е сегашните 300 000 дка с поливно земеделие до 2028 година да станат около 2,5 млн. дка", заяви на форума министърът на земеделието и храните Георги Тахов.

„Наред с напояването, другият проблем пред земеделския сектор са поземлените отношения. Сега няма възможност за предвидимост в стопанствата, няма контрол въру стопанисваната земя. Договорите за наем на земя са едногодишни, комасираното ползване също е едногодишно, което не дава възможност за инвестиции в напояване, в опазващи почвата практики и т.н. Двата проблема са взаимно свързани. В поземлените отношения говорим за дългогодишни договори, които да защитават интересите и на собствениците на земя, и на наемателите й", подчерта Проданов.

„Тази година беше една от най-тежките в сектор „Зърнопроизводство". Между 30 и 40 процента в различните региони на страната е намалял броят на земеделските стопанства. Добивите от пролетните култури тази година бяха много под рентабилността заради сушата. Така че фалити ще има има. Надявам се чрез промените в редица закони, които предлагаме, малко да ограничим този процес", добави Проданов. „Срещата с министър-председателя тази седмица беше по-скоро политическа. Поети бяха определени ангажименти. Ще бъдем доволни, когато те бъдат изпълнени. Защото 2025 г. беше година на обещанията, очакваме през следващата те да започнат да се реализират", каза още той.

„Наред с предизвикателствата, свързани с промените в климата, друга „провокация" през земеделски сектор у нас са предложенията на Европейската комисия за новата обща селскостоспанска политика/ОСП/ на ЕС. Представената концепция предвижда ОСП да бъде включена в единен национален план, а за България е предложено и намаляване на бюджета спрямо настоящия програмен период. Позицията на Министерството на земеделието и храните е категорична – ОСП трябва са остане със самостоятелна политика. Новото предложение крие доста рискове – от силно административно утежняване, загуба на гъвкавост, неправилно планиране на интервенциите. ОСП не може да бъде включена в общ план с други политики, трябва да е автономна с ясно определени приоритети и правила и със собствена финансова рамка. Стратегическите планове за развитие на земеделието трябва да се запазят като отделни документи, тъй като те позволяват целенасоченото подпомагане на отрасъла", заяви още земеделският министър на агросеминара. „През 2025 година ще стартират 11 приема за 440 млн. лева, тази година имаше обявени над 15 приема", добави министърът. „Ще продължим работата за насърчаване на кооперирането на земеделските производители, което ще повиши конкурентноспособността им", каза още той.