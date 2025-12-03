Технологията KAI Smart Surface е иновация в производството на плочки, която съчетава безопасност, функционалност и елегантен дизайн. Благодарение на нея плочките осигуряват по-висок коефициент на противохлъзгане (R), като в същото време запазват своята гладка и стилна визия – идеалното решение за интериора на вашия дом.

Допълнителна сигурност у дома

В основата на технологията е нейната способност да повишава устойчивостта на повърхността при хлъзгане дори при наличие на влага. Това я прави изключително подходяща за зони като баня, кухня, коридор или дневна, където безопасността е от първостепенно значение. Плочките осигуряват стабилност при стъпване и минимизират риска от подхлъзване.

Издръжливост и дълготрайност

Произведените с най-съвременни технологии серии гранитогреси от КАИ със Smart Surface повърхност предлагат изключителна устойчивост на механични натоварвания, драскотини и износване. Те са устойчиви на влага, петна, мухъл и UV лъчи, което ги прави не само практични, но и дълготрайнo решение за всяко жилище. Цветовете и текстурата им остават непроменени дори след години употреба.

Перфектен баланс между стил и функционалност

Плочките със Smart Surface технологията са създадени за хора, които ценят сигурността у дома, но не желаят да правят компромис с дизайна. Повърхността им е мека и приятна на допир, а разнообразието от цветове и текстури позволява хармонично вписване във всеки интериорен стил – от модерна баня до елегантна дневна зона.

Предимствата на KAI Smart Surface са безспорни: повече безопасност в дома, дълготрайна издръжливост и съвършен дизайн – в една иновативна повърхност.

Колекциите впечатляват с характер и стил: Eternal – елегантна визия на травертин; Naturalis – интерпретира естествен камък в цвят слонова кост, бежово или сиво, Stoneline – съвременен дизайн на камък, добре съчетаващ се с дърво, и Chateau – класически дървесен дизайн и декор “Шеврон”. С KAI Smart Surface красотата и сигурността се срещат в перфектен баланс – за дом, който вдъхновява всеки ден.

Повече информация можете да получите на www.kai.bg или посетeте корпоративния шоурум на КАИ в София на адрес, “Капитал форт”, бул. “Цариградско шосе” 90.