С ръст на основните индекси започна търговията на Уолстрийт

Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

Основните индекси на Уолстрийт се повишиха в началото на търговската сесия днес, след като търговията с фючърси се възобнови след продължително прекъсване на оператора на борси за финансови деривати Си Ем И груп (CME Group), което временно засегна обработката валутни, стокови и борсови сделки по света, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average прибави 55,1 пункта или 0,12 на сто до 47 482,25 пункта.

По-широкият индекс S&P 500 нарасна с 9,9 пункта или 0,15 на сто до 6822,52 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq Composite е нагоре със 76,9 пункта или 0,33 на сто до 23 291,588 пункта.

