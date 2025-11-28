БДЖ с оферти за цялата държава. Частната “Ивкони Експрес” иска северния и южния лот (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само двама кандидати с пет оферти участват в процедурата за обществен пътнически жп транспорт за 12 години

В 23,59 ч в четвъртък изтече срокът за подаване на оферти за возене на пътници с влак за 12 години за общо 1,4 млрд. евро. Победителите ще сключат договор с държавата за обществен жп превоз и ще получават субсидии за тези превози.

Пет са подадените оферти, но само от две компании, обяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в петък преди форума на “24 часа” “Южна България - рестарт и постижими цели”, който се проведе в Пловдив. Компаниите са “БДЖ - Пътнически превози” и “Ивкони Експрес”.

Процедурата беше открита в края на август,

разделена е на три обособени

позиции

за три региона, които покриват цялата страна - западен, северен и южен.

Западният регион обхваща 75% от общия обем на железопътните превози и за него единствената оферта е на “БДЖ-Пътнически превози”. Това не е изненада, тъй като частните превозвачи, които извадиха лиценз за возене на пътници, все още нямат капацитет да покрият този регион.

Прогнозната стойност на услугата за жп превоз на пътници в западния регион е 980,6 млн. евро без ДДС за 12 години.

Още при обявяването на процедурата стана ясно, че експресните влакове са определени за западния превозвач. Те ще возят не само от София до морето, но и до Русе и до границата с Гърция.

Бързите влакове също основно са за западния превозвач с няколко изключения. Освен до морето той ще вози до границата с Гърция и Турция, до Видин и Русе. Този превозвач трябва да осигури и нощните влакове, които освен до Варна и Бургас пътуват и от София до Русе и Силистра.

Северният и южният регион са с обем на превозите от 14 и 11%. За тях са подадени по две оферти - от “БДЖ-Пътнически превози” и от “Ивкони Експрес”.

Индикативната сума за северния регион е 229,5 млн. евро без ДДС.

Обгрижването на маршрута от Варна до Русе с бързи влакове е оставено за северния превозвач.

Най-дългите линии за пътнически влакове на северния превозвач са от Русе през Горна Оряховица до Димитровград и от Русе през Синдел до Бургас.

В южния лот са включени бързите влакове Пловдив - Стара Загора - Карнобат - Варна, както и от Пловдив до Горна Оряховица и отново до Варна.

От Пловдив до Бургас ще оперират и пътнически влакове. Този район е с обновени жп линии. Субсидията за него е 186,3 млн. евро без ДДС.

От “Ивкони Експрес” заявиха, че все още не са отворени отделните пакети от офертите им и ще коментират, когато това стане.

“Очаквам до края на годината да

приключим с оценката

на предложенията, след което ще има яснота всеки регион от кой оператор ще бъде обслужван”, посочи още Гроздан Караджов. Срокът на договорите ще бъде 12 години, считано от 13 декември 2026 г.

Голямата изненада в процедурата е липсата на пловдивската “ПИМК Рейл Експрес”, чиито ръководители са заявявали пред “24 часа”, че ще участват в надпреварата. “Не участвахме, защото Брюксел откри нарушения в процедурата. Но никой не обърна внимание в България. Най-вероятно и тук ще получим наказателна процедура, дори казват, че са заплашени парите по плана за възстановяване”, коментира собственикът на ПИМК Илиян Филипов.