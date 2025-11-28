Власт, бизнес и синдикати заедно ще търсят 1,5 млрд. лв., без да се вдигат осигуровки и данък дивидент (Обзор)

Финансовото министерство очаква писмените предложения на тристранката за "по-добър" бюджет

Финансовото министерство чака предложенията на бизнеса и синдикатите, за да се направи анализ на въздействието на мерките, с които се цели подобряване на бюджет 2026.

Управляващите са съгласни да се откажат от двойното нарастване на данък дивидент и скока на осигурителната вноска с 2 процентни пункта, както и от задължителното ползване само на лицензиран софтуер от търговците.

Това стана ясно, след като в петък във финансовото министерство бе подновен диалогът между властта, синдикатите и работодателите. Били обсъдени конкретни мерки, за да се подобри бюджетът. А малко по-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че се отказват от спорните текстове, заради които възникна социално и политическо напрежение.

Той обяви и че няма да обвързват минималната и средната заплата

Както “24 часа” предположи, увеличаването на данък дивидент от сегашните 5 на 10% ще бъде премахнато от проектозакона. За вдигането на пенсионната вноска от финансовото министерство са казали на бизнеса и синдикатите, че се предлагат два нови варианта - вместо вноската да се увеличава с 2 процентни пункта още от началото на 2026 г., вдигането да е с 1 процентен пункт сега и с още 2 от 2027-а. Другият вариант е да се вдига с по 1 пункт през всяка от следващите години до 2028-а.

Отпада и задължителното ползване само на лицензиран от НАП софтуер за продажбите

Според участници в срещата обаче от МФ обяснили, че се търсят приблизително 1,5 млрд. лв., които да заместят отпадащите в бюджета приходи заради отказа от тези три мерки.

“В рамките на днешната среща чухме предложенията на българския бизнес, както и тези на синдикатите. В следващите дни Министерството на финансите и коалиционните партньори ще ги разгледат и остойностят. Следващата седмица предстои нова среща, на която да обсъдим конкретни мерки, така че да намерим балансирано решение, удовлетворяващо всички страни”, каза официално след срещата министър Теменужка Петкова.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев обясни, че още в четвъртък - веднага след като стана ясно, че спорният проектозакон за бюджет 2026 ще бъде изтеглен, работодателите са провели няколкочасови разговори с двата синдиката.

“Наистина имаме много допирни точки и се надявам следващата седмица работодатели, синдикати и представители на управляващата коалиция да се обединим и да направим промени, които да позволят на

работещите и на фирмите да

запазят доходите и конкурентоспособността си, без да лишаваме от средства хората в публичния сектор или да накърняваме интересите на синдикалните организации”, каза Домусчиев.

Трябва да решим откъде да бъдат намерени между 850 млн. и 1 млрд. евро, които да направят възможна и допълваща политика по доходите с ръст на заплатите от 10% и останалите предложения на бизнеса. Има над 20 мерки, които коментирахме, разказа президентът на КНСБ Пламен Димитров.

“Двата “малки” бюджета - на ДОО и на НЗОК, бяха гласувани на второ четене от бюджетната комисия, но правилникът позволява преди това да се направи и от пленарната зала, да се внесе допълнителен доклад. Такъв доклад ще се внесе и за бюджета на държавата и в него ще бъдат отразени всички компромиси, които бъдат постигнати със социалните партньори. Тъй че не е нужно някой специално да “изтегля” бюджета от парламента”, разясни Делян Добрев, който е председател на парламентарната бюджетна комисия.

От ПП-ДБ продължиха да настояват бюджетът да бъде изтеглен. По-късно Борисов обясни, че имало три варианта и докато ги разказваше, в кулоарите дойдоха лидерите на ПП-ДБ Ивайло Мирчев и Асен Василев и влязоха в спор може ли да се изтегли, ако вече е внесен и в Съвета ECOFIN. (Виж скандала между тримата долу.)

Смее ли Мирчев да мачка ушите на Борисов

Ивайло Мирчев и Асен Василев от ПП-ДБ се скараха с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

“Кой на кого ще мачка ушичките” се оказа новият сюжет в политическото шоу около бюджета. Разигра се в петък, докато Бойко Борисов даваше брифинг, а опонентите му Ивайло Мирчев и Асен Василев го прекъснаха и така финансова и борческа терминология странно се преплетоха в разразилия се на висок тон спор.

Ела бе, нали искаш да ми мачкаш ушетата. Не бе, ето ти едно уше, пипай ме по ушето, обърна се Борисов към Мирчев, с когото се оказаха в опасна близост. Борисов дори си подаде ухото към него.

А когато Мирчев повика в сценката и Асен Василев, Борисов прикани: “Айде, пипайте ме всички по ушето.”

Той успя да ядоса двамата, като им заяви, че “протестът не е ваш, а на АИКБ”. Василев дори обяви нов протест в понеделник. “Елате да обясните на тези хора, че ще им вдигнете пак осигуровките, че ще им вдигнете данък дивидент, че няма да промените макрорамката. Елате да чуете на живо хората на площада, да ги видите, да ви кажат в лицето какво мислят”, призова лидерът на ПП.

“Да се събират колкото си искат. Те не могат да ме уплашат. Защо не ме пипат по ушичките? Само да ме докосне, да имам основание... Страхливецът да се покаже колко е”, продължи Борисов. А цялата работа с ушите тръгна от сутринта, когато Мирчев трескаво обясняваше, че с влизането на Атанас Зафиров в кабинета на на Пеевски публично били дръпнати ушите и на Борисов. Съпредседателят на ДБ визира изявлението на лидера на БСП от четвъртък, че партията му ще преосмисли участието си във властта, ако бюджетът се прекрои.

“Това е лъжа! Ти си един долен лъжец!”, избухна лидерът на ГЕРБ по адрес на Ивайло Мирчев.