Виктор Орбан поиска още петрол и газ на срещата си с Владимир Путин

Унгарският премиер Виктор Орбан се срещна с руския президент Владимир Путин за разговори в Кремъл, пренебрегвайки още веднъж усилията на партньорите си в ЕС да изолират Москва заради инвазията ѝ в съседна Украйна преди близо четири години, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Посещението на Орбан в руската столица бе второто му от началото на войната, като за последно той бе там миналата година. Мнозина смятат унгарския премиер за един от най-близките партньори на Путин сред европейските лидери, а Унгария е една от малкото останали страни в ЕС, които продължават да внасят руски изкопаеми горива в големи количества; самият Орбан е категоричен противник на опитите на 27-членния блок да се освободи от енергийните доставки от Русия.

"Имаме важни области на сътрудничество и не сме се отказали от нито една от тях, независимо от външния натиск", каза Орбан. "Руската енергия формира основата на енергийните доставки за Унгария сега и за в бъдеще."

Орбан отдавна призовава за прекратяване на бойните действия в Украйна, но без да поясни какво би означавало това според него за украинската териториална цялост и сигурност. Това становище разтревожи силно европейските и натовски съюзници на Будапеща, които обвиняват Русия, че е погазила международното право и че застрашава сигурността на страните от Източна Европа.

Във встъпителното си слово на разговорите в Кремъл Путин отбеляза "балансираната позиция" на Орбан за войната в Украйна. Около четири часа по-късно от руското президентство съобщиха, че преговорите са приключили.

По-рано този месец Орбан посети Вашингтон за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и успя да издейства изключение от санкциите на правителството на републиканците срещу руските енергийни компании "Роснефт" и "Лукойл" – позволение, което според Орбан гарантира унгарската енергийна сигурност.

При изключението за Будапеща от американските санкции "сега всичко, което ни трябва е петрол и газ, които можем да си купим от руснаците. Отивам там, за да гарантирам енергийни доставки на поносими цени за Унгария за зимата и за догодина", каза вчера Орбан.

Той отдавна твърди, че вносът на енергоизточници от Русия е незаменим за унгарската икономика и че преминаването към изкопаеми горива, добити другаде, ще предизвика мигновено икономически срив – твърдение, което някои критици оспорват. Докато останалата част от Европа постепенно се отказва от руската енергия, Унгария запазва и дори увеличава вноса и се обяви против плана на ЕС за пълно премахване на всички руски изкопаеми горива до края на 2027 г.

Правителството "Тръмп" каза, че вижда признаци, че санкциите срещу най-големите руски петролни производители задавят икономическия двигател, който позволява на Москва да продължи да финансира войната в Украйна. Цените на руския нефт се сринаха, след като важни индийски и китайски потребители започнаха да спазват американските санкции, преди те да влязат в сила миналата седмица, каза високопоставен официален представител на Министерството на финансите на САЩ.