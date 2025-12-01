Някои електрически модели на BMW могат да получат двигатели с вътрешно горене за удължен пробег

BMW обмисля да започне производство на iX5 и i7 във версии с удължен пробег (EREV), оборудвани с бензинови двигатели.

Баварската компания смята, че седанът i7 и бъдещият iX5 са достатъчно големи, за да поберат компактен бензинов двигател, без да се прави компромис с цялостния дизайн. Компанията произвежда двигателите самостоятелно, така че интегрирането на такъв в голям електрически автомобил би трябвало да помогне за намаляване на разходите за разработка и да съкрати времето за пускане на пазара.

Електрическите коли с удължен пробег функционират като обикновените електромобили с един или повече електрически мотори. Тези автомобили обаче имат и малък двигател с вътрешно горене, който работи единствено като генератор за батерията, изгаряйки гориво, за да удължи пробега, ако няма налични зарядни станции.

За BMW ключовият фактор е китайският пазар, където местни производители като BYD постигнаха значителен успех с моделите EREV.

Компанията продължава да проучва възможностите, а времето за пускане на новото поколение автомобили BMW EREV все още не е обявено. Представители на немския производител обявиха, че компанията непрекъснато анализира концепциите за използване на превозните средства, нуждите на клиентите и пазарните тенденции, оценявайки потенциала на различни технологии.