Няма чувствителни промени в цените на основните стоки тази седмица

Глобалните стокови пазари останаха сравнително спокойни и през изминалата седмица. Чувствителни промени в цените на основните борсови стоки не се наблюдаваха. Това отчитат в свой анализ експертите на Софийската стокова борса, цитирани от БТА.

Цените на фючърсите на пшеницата с доставка през декември се търгуваха на стойности около 191 - 194 долара за тон в САЩ и 218 - 219 долара за тон в Европа, като пазарът остава все така презадоволен от количества и с излишък.

Фючърсните цени на царевицата с доставка в следващ месец през изминалата седмица показват спад в цената. На борсата в Чикаго царевицата се търгуваше на стойности от 166 - 169 долара за тон, докато на борсата „Юронекс“ (Euronext) цените варираха от 215 до 219 долара за тон. Силният износ от страна на САЩ беше основният фактор, повлиял на спада на цените в световен мащаб, отбелязват експертите на ССБ.

Пазарите на захар в САЩ и Европа са стабилни. Цените на фючърсите се търгуваха на стойности 317 - 333 долара за тон за нерафинираната американска захар и 424 - 436 долара за тон за рафинираната в Лондон. Ниските цени на петрола стимулираха производството на етанол в Бразилия, която е най-големият производител на захар в света, и косвено завишиха цената на захарта в края на седмицата.

Търговията на Софийската стокова борса със зърнени стоки през седмицата остава спокойна, отчитат още експертите на борсата. Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти остава на 450 лева за тон (230,08 евро за тон), а купувачите остават на началната цена от 270 лева за тон (138,05 евро за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лева за тон (173,84 евро за тон).

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Предлага се богат асортимент от консервирани храни - консерви царевица от 3,99 до 4,91 лела за килограм (2,04 - 2,51 евро за килограм), зелен грах на 3,69 лева за килограм (1,89 евро за килограм), зелен фасул на 2,21 лева за килограм (1,13 евро за килограм), мармалад „Шипка“ на 5,99 лева за килограм (3,06 евро за килограм), свинско с боб на 3,45 лева за килограм (1,76 евро за килограм), русенско варено на 5,63 лева за килограм (2,88 евро за килограм).

При индустриалните стоки на ССБ имаше сделки за сол за посипване на пътища на 158 лева за тон (80,78 евро за тон). В групата на енергоносителите се изкупиха природен газ на 1432 лв./хил.н.куб.м, газ пропан бутан в диапазон 895,56 - 933,33 лв./хил.л (457,89 - 477,20 евро/хил.л), газьол за промишлени и комунилни цели в рамките на 1850,07 - 2360 лв./хил.л (954,93 - 1206,65 евро/хил.л) и гориво за отопление на 1965,95 лв./хил.л (1005,17 евро/хил.л). При химикалите се продадоха моторни масла от 5800 до 7700 лв./хил.л (2965,49 - 3936,95 евро/т), двигателни масла от 6930 до 7920 лв./хил.л (3543,25 - 4049,43 евро/т), течност за чистачки от 2970 - 5940 лв./хил.л (1518,54 - 3037,07 евро за тон), антифриз от 6930 до 8900 лева за тон (3543,25 - 4550,50 евро за тон).