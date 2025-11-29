Експерт: Данъчната оценка на имотите трябва да се актуализира

Данъчните оценки трябва да бъдат актуализирани, тъй като това не е правено през последните 15 години, каза за БТА Добромир Ганев - икономист, предприемач, консултант, основател на компании в сферата на недвижимата собственост. Той бе сред участниците в международна научно-практическа конференция, чийто домакин бе вчера Икономическият университет във Варна. Форумът „Строително предприемачество и недвижима собственост“ се организира ежегодно от 1985 година насам от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“.

Въз основа на данъчните оценки се изчисляват такса смет и местни данъци, както и трансакционните такси по всички сделки, припомни Ганев. Според него политиците не желаят да правят актуализации, тъй като това ще доведе до повишение на налозите. В момента обаче разликата между данъчните и пазарните оценки на имотите е 3-4, а някъде и до 5 пъти, подчерта Ганев и уточни, че всъщност това лишава и общините от постъпления. Неговата позиция е, че повишаването на данъчните оценки би трябвало да стане плавно през следващите години, като парите се ползват целево от местните власти за подобряване на средата.

Страната ни все още е далеч от средноевропейските цени на имотите, коментира още експертът. Той посочи, че има статистика, която сравнява стойността на квадратен метър жилищна площ в централните части на 150 големи градове. По думите на Ганев в тази класация София е на близо 90-о място, Варна е след стотното.

В момента строителството в големите градове у нас намалява, каза още Ганев. Неговото мнение е, че това е предпазна мярка от страна на предприемачите с оглед предстоящото въвеждане на еврото. Ситуацията при строителните разрешения не е такава, посочи Ганев и допълни, че липсата на нова жилищна продукция създава натиск на пазара и цените се покачват.

Експертът изтъкна, че не очаква трусове в имотния сектор след въвеждането на новата валута у нас. Съществува обаче едно предварително авансово закупване на имоти, което би могла да се отрази в първите няколко месеца на 2026 г. и да доведе до намаляване на обема от сделки, коментира Ганев.

Според експерта не се очакват промени и в ипотечната политика на банките у нас. По думите му, около 61-62 процента от сделките в София се случват с ипотечно кредитиране, като Варна, Бургас и Пловдив този процент е около 35. В по-малките градове пада под 20, тъй като там сделките са много по-малки и по-ограничени като брой.

Характерно за пазара в България е, че той е на две скорости, посочи Ганев. По думите само седем са градовете, където се реализират сериозен брой сделки. Според него на първите три места са София, Пловдив и Варна. Четвъртото място си оспорват Бургас и Несебър. Другите в класацията са Русе и Стара Загора. Тези седем града определят повече от 50 процента от търговията с имоти в България, а имаме 260 общини, посочи Ганев. По думите му в тези големи населени места и цените са средно над 1400 евро квадратния метър. Има градове като Габрово и Смолян например, където се сключват сделки и за под 1000 евро на квадрат, допълни Ганев. Той каза още, че в активните градове все повече поскъпват гаражите. До преди 4-5 години имаше проблем с реализацията на нови паркоместа в големите комплекси, защото хората си купуваха апартаменти, но не искаха да плащат за паркоместа, посочи експертът. По думите му в момента схемата е обърната изцяло и купувачите настояват да има осигурено поне едно паркомясто.

Очакванията на Ганев са да се запази и тенденцията хората да търсят имоти в малки населени места, близо до големите градове. Той припомни, че търсенето на второ жилище в селата се засили по време на пандемията. Прогнозата на експерта е, че интересът ще остане и дори хора от други държави ще се включат през следващите години в търсенето на такива имоти. Това се е случило в някои страни след приемането на еврото, няма причини да не стане и у нас, посочи експертът.