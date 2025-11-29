Делян Добрев: Държавата няма достатъчно пари, трябва да се залага на концесии

Държавата вече няма достатъчно пари, защото през последните години е харчено неразумно. Ето защо трябва да се залага на концесии. Така ще станат възможни големи инвестиции в публични проекти. Това заяви депутатът от ГЕРБ и председател на парламентарната бюджетна комисия Делян Добрев на Националната академия на младежи ГЕРБ в град Разлог.

Той даде като пример Летище "София", което коренно се е променило.

"Всички печелят - хората, фиска, инвеститорите. Този модел може да бъде приложен навсякъде в икономиката. Тогава частният капитал прави инвестициите. Този частен капитал може да са и пенсионните фондове", обясни Добрев.

"Ние имахме скътани пари. Това е като едно семейство – в гаража в една кутия имаш 500 лв., в хола в книгата имаш едни други, в едно сако в гардероба имаш други. Държавата по подобен начин имаше навсякъде, не много, но имаше скътани пари. След 2021 г. дойде едно абсолютно левичарско правителство, пребъркаха цялата къща и взеха парите отвсякъде, изхарчиха ги", каза още той.

Според него са били отделени над 1 млрд. лв. За строителството на магистрала 'Хемус", още толкова във фонда за енергийна сигурност, както и във ВиК холдинга.

"Стимулирането на икономически растеж чрез потребление не работи в малки икономики като българската", заяви още Добрев. Причината е, че голяма част от стоките са вносни и печалбата от продажбата им не остава в България.

ГЕРБ ще се опитва да налага масово концесиите. Част от стратегията са вече обявените намерения за концесиониране на държавното тото. Или за строителството на тунела под прохода "Петрохан".