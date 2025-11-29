Археолози се натъкнаха на 20-ина неолитни ями, описващи кръг около Стоунхендж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Археолози установиха, че Стоунхендж е обграден от поредица от 20-ина неолитни ями. Разположени са на равни интервали, с диаметър десет метра и дълбочина над пет метра, съобщават различни британски медии.

Те се позовават на проф. Винс Гафни от Университета в Брадфорд, според когото това може да бъде „една от най-големите праисторически структури във Великобритания, ако не и най-голямата праисторическа структура".

Анализите сочат, че ямите са изкопани преди 4 хил. години и са с форма на подкова, а кръгът, който формират е доста точен.

Според учените това предполага, че древните са имали добри познания и инструментариум, за да ги подравнят, спазвайки периметъра около Стоунхендж.