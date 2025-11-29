Учени: Промените в слънчевата радиация може да са стимулирали еволюцията

Китайско-британски изследователски екип има основания да приеме, че промените в слънчевата радиация са оказали значително влияние върху еволюционните процеси, според резултатите от ново проучване, публикувано в журнала Geophysical Research Letters и цитирано от германското издание „Шпигел".

Така нареченият Камбрийски взрив предизвиква почти мигновен еволюционен бум преди около 540 милиона години. Появяват се множество нови животински видове, които бързо развиват нови черти, а също така се появява и ново радикално изобретение на природата: скелетът. Също така животните скоро започват да виждат, да плуват и да ядат месо.

Изследователите са провели спектрален анализ на открити изотопи на въглерод и сяра от ранния камбрийски период. Изчислителните модели разкриват периодични промени, които съвпадат с известни орбитални цикли, т.е. с промените в земната орбита. Учените заключават, че слънчевата радиация, достигаща до Земята, вероятно се е променила поради вариации в земната орбита в този период.

„Нашият модел показва, че промените в слънчевата радиация могат да засилят процесите на изветряване на сушата и да увеличат потока от хранителни вещества в океаните", пишат изследователите, цитирани от „Шпигел", предаде БТА. Този процес е стимулирал и фотосинтезата и е довел до засилено производство на кислород, предполагат учените.

Предполага се, че колебанията в нивата на кислород са довели до химични промени в морската вода и по този начин биха могли да обяснят еволюционните скокове в животинското царство през изследваната епоха. Много основни телесни особености на многоклетъчните животински видове, като например оформянето на скелета, се забелязват за първи път в скали от периода на Камбрийската експлозия.

Предишни изследвания показват, че видовете са се променяли морфологично и на молекулярно ниво четири до пет пъти по-бързо преди 540 до 520 милиона години, отколкото това става днес, допълва още германското издание.