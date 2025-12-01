За първи път от два месеца цените на бензин и дизел не помръдват цяла седмица

За първи път от два месеца насам цените на основните горива по родните бензиностанции не са помръднали нито със стотинка в рамките на цяла седмица, показа проверка на „24часа" през уикенда.

Средната цена на масовия бензин А95 продължи и в събота и неделя да е 2,43 лв. за литър, колкото беше и на 23 ноември, а цената на дизела се задържа на 2,51 лв. вече от седмица и половина.

Ситуацията на световния пазар е такава, че няма и основания за вдигане на цените. От една страна, въпреки санкциите срещу руските „Роснефт" и „Лукойл" има пренасищане с петрол и анализ на „Дойчебанк" оповестен през миналата седмица, показа, че излишъкът от нефт може да стигне до около 2 млн. барела дневно и да се задържи така през цялата 2026 г.

От друга страна, текущите новини са такива, че всеки напредък при преговорите за мир в Украйна води до намаляване на рисковете, свързани с доставките и съответно натиска надолу котировките на световните пазари.

Междувременно JP Morgan запазва прогнозата си за средните цени на петрола сорт „Брент" за 58 долара за барел, както и за 54 долара за американския лек суров петрол през 2026 г. Очаква също така леко понижение през 2027 г. – съответно до 57 и 53 долара за барел.

Прогнозата на JP Morgan предвижда, че глобалното търсене на петрол през 2026 г. ще се увеличи леко. Предлагането обаче щяло да бъде три пъти по-високо от търсенето.

През последната седмица по нашите бензиностанции се наблюдава леко намаление на цените на по-високооктановите горива. В събота например три вериги намалиха с по 1 и с 2 стотинки цената на скъпия дизел с добавки от предишните 2,95 на 2,93 лв. за литър. Бензинът от 95 и 100 октана при две от веригите поевтиня от 2,98 на 2,96 лв. Това обаче не оказва влияние върху средните цени на горивата, тъй като тези горива са по-рядко употребявани, а е и твърде вероятно цените им да са били силно надути през октомври и началото на ноември.

Бензин А95

27 октомври 2,37 лв.

4 ноември 2,40 лв.

10 ноември 2,41 лв.

15 ноември 2,43 лв.

23 ноември 2,43 лв.

30 ноември 2,43 лв.

Дизел

27 октомври 2,38 лв.

4 ноември 2,43 лв.

10 ноември 2,48 лв.

15 ноември 2,50 лв.

23 ноември 2,51 лв.

30 ноември 2,51 лв.