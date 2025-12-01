Онлайн търговията не уби магазините, наеми растат по цял свят

"Витошка" се качи с едно място напред в класация на най-скъпите улици, там за кв. метър искат 60,5 евро

Скоро онлайн търговията ще достигне 7,4 трилиона щатски долара годишно, като се очертава до около 24% от продажбите на дребно по целия свят да минават през сайтове, логистични комплекси и куриерски фирми.

Но независимо от това, както и от всеобщата икономическа несигурност, физическата търговия продължава да нараства и дори процъфтява. Според последното издание на консултантската компания Cushman&Wakefield

наемите на търговските площи в света към третото тримесечие на 2025 г. са се повишили с 4,2%

Това е леко забавяне в сравнение с петте процента ръст през предходните 12 месеца, но все пак е по-високо от глобалната инфлация.

Изследването по принцип отбелязва главните търговски улици в големите градове, където обикновено са съсредоточени обектите на модни брандове, т.е. луксозната търговия с облекла, обувки, аксесоари, бижута и часовници.

На първо място в Европа, а и в света по скъпотия тази година е класирана

лондонската Ню Бонд Стрийт, където средното ниво на годишния наем е над 20 000 евро за кв. метър,

като увеличението е с 22% за една година.

Бонд Стрийт е сравнително къса лондонска улица в сърцето на града, близо до “Пикадили съркъс”. В случая става дума за северната част, където са съсредоточени бутиците на почти всички световноизвестни модни марки.

Челната тройка за Европа се оформя още от миланската “Виа Монтенаполеоне” (1666 евро/кв. м месечно), която миналата година оглавяваше световната класация, и “Виа Кондоти” в Рим (1333 евро) - също улици на модните бутици, тук-таме размесени със скъпи ресторанти.

Топ 10 в Европа се допълва от парижките “Шанз-Елизе” (1043 евро), “Монтан” (828 евро) и “Сен-Оноре” (828 евро), след които се нареждат “Банхофщрасе” в Цюрих, “Пиаца Ди Спаня” в Рим и редица други. Общото между всички тях е, че са нещо като лицето на световната мода и всяка търговска марка, която иска да е престижна, се стреми да има магазин там.

Най-достъпната търговска улица в Европа според класацията е булевард “Македония” в Скопие, където средният месечен наем възлиза на 28 евро/кв. м.

Столичният булевард “Витоша” тази година се изкачва с едно място - до 50-а позиция, в класацията на най-скъпите търговски улици в Европа. Средният месечен наем на търговските обекти там възлиза на 60,5 евро на кв. м месечно, или 726 евро годишно. През последната година увеличението е с 6%, т.е. по-високо от средното за света.

В световната класация “Витоша” е малко по-напред - на 41-а позиция, като се изкачва също с едно място нагоре в сравнение с предходната година. Разликата в двете подреждания се получава от това, че в класацията само на Европа са включени по повече от една голяма търговска улица в държава, докато в световната се взема предвид само по една във всяка страна.

В световната класация напоследък навлизат все повече търговски улици от Изтока

Главната търговска улица на Хонконг дори изпреварва “Шанз-Елизе” по наеми, а в топ 20 влизат улици в Ханой, Сингапур и Сеул.

В моловете и ритейл парковете според последния доклад на Cushman&Wakefield наемът за кв. метър, който до средата на миналата година бе 40-42 евро, вече е 46,5 евро. В софийските молове свободните обекти в момента са сведени до около 9 хиляди квадрата. Това е едва 2,2% от всички площи.

Разликата в наемите между софийските молове и магазините на булевард “Витоша” не е голяма и това се дължи на обстоятелството, че и булевардът не е голямо средище на висшата мода. Там собствениците на помещения се ориентираха към отдаването им на заведения за хранене. Те завзеха и уличното платно и в момента “Витоша” е място, подходящо повече за разходка и хапване, отколкото за пазаруване.

Освен това големите модни къщи няма как да отворят магазин в маломерни помещения, каквито изобилстват на булевард “Витоша”. Двуетажните и триетажни с лице към улицата се броят на пръстите и отдавна са заети.

Ръстът на наемите на търговски площи у нас е всеобщ, както и интересът да се инвестира в такива. Тази година до третото тримесечие почти 34 000 кв. м нови площи са влезли в експлоатация, или с 24% повече спрямо предходната година.

Днес в страната функционират 26 мола, където са съсредоточени 55% от търговските площи. Останалите 45% са разположени в 63 ритейл парка. Твърде възможно е обаче скоро да има изравняване по площ с моловете.