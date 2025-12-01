“Тракия” може да се разшири за 4 г., ако се даде на концесия

За това време броят на колите по магистралата ще стане два пъти повече

Никой не е смятал колко ще струва, неофициални оценки сочат 2 млрд. евро

Разширяването на магистрала “Тракия” между София и Пловдив, а и по-нататък - до изхода за магистрала “Марица” с още по една лента, е крайно наложително.

“Само през тази година трафикът по магистрала “Тракия” в частта между София и Пловдив се е увеличил с 25%, а до 4 години ще се удвои. Ако не се разшири поне с по една лента в посока, габаритите вече няма да са безопасни за движението”.

Това заяви в петък вицепремиерът Гроздан Караджов по време на форума “Южна България - рестарт и постижими цели”, организиран от Медийна платформа “24 часа” в Пловдив. Той допусна, че това разширение, за което у нас се говори от години, може да се даде и на концесия.

Първата българска магистрала отдавна е отесняла и поради това не е безопасна. Според данни от публикувания наскоро доклад на Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата

сред всички аутобани в България. През периода 2020-2024 г. на нея са се случвали по 780 катастрофи годишно, т.е. повече от две на ден средно. Има дни през лятото, в които стават и до 7, и то само в участъка между столицата и Пловдви.

Заедно с трафика за морето, към който през август се добавят и турските гастарбайтери от и към Западна Европа, движението става, меко казано, доста трудно. Напоследък обаче това важи вече за всички месеци и дни в годината.

Това лято и през есента по време на многобройните ремонти по магистралата се стигаше до положение, при което се случваха тотални тапи - движението спира и нито едно превозно средство не може да помръдне в продължение на 15-20 минути, а понякога и повече.

Последните данни на толсистемата показват, че всеки ден по магистрала “Тракия” се движат средно по 15 200 превозни средства, само че в 158-те километра между София и Пловдив колите са по 33 600, а в почивни дни и през летните отпускарски месеци тази бройка се надвишава.

Проверка на “24 часа” показа, че към момента никой в България не е правил дори приблизителни изчисления колко би струвало разширяването на магистралата. За да се стигне до калкулации, трябва да има поне идеен проект, а още по-добре - технически. Неофициални оценки на стойността на строителството в момента показват, че ще са нужни между 1,8 и 2 млрд. евро.

Тези пари държавата ги няма и поради това

концесия изглежда напълно възможна. Но никой не е изследвал досега този варинт,

въпреки че камерите на толсистемата позволяват преминаването на всяко превозно средство да се калкулира с точност до стотинка. При такива модели концесионерът получава пропорционална част от приходите от автомобилите.

Единствено трябва се изчисли времето за осъществяване на такова начинание, тъй като процедурите по строителството не могат да се прескачат. И за да се случи това разширение на концесия, ще са нужни поне 4 години - две за проектирането и екологичните процедури и минимум още две за самото строителство.

АПИ плати на фирма, за да изготви оценка за въздействието върху пътната безопасност на евентуално разширение на аутобана. Заданието беше само отсечката от София до Пловдив. Документът е готов, но от пътната агенция не виждат основание да го публикуват. От откъслечни изявления по темата става ясно, че идеята е да се направи по още една лента в посока и така шерочината от сегашните 27 да стане 33,50 метра.

Имаше мнения, че се налага промяна на Закона за устройство на територията, за да може допълнителната лента да се изгради в рамките на сегашния сервитут на аутобана. В противен случай трябва земи около трасето да се отчуждават, а това ще е скъпо.

Има още два проблема - сервитутът, който е по 8 метра от всяка страна на трасето, може и да позволи да се направи по още една лента, която ще е максимум по 3 метра и половина. Но по протежението на “Тракия” има виадукти и мостове, които са направени за по две ленти в посока и по една аварийна. И те трябва да се дострояват, а това също е скъпо начинание.

Най-много пари ще отидат за разширение на тунела “Траянови врата”.

Той също е с по две ленти в посока. Ако това не се направи обаче, ефектът от цялостното разширение на магистралата се губи.

Цената за нов тунел е твърде висока. През септември АПИ пусна обществена поръчка за преработване на технически проект за основен ремонт на този тунел - последния по магистралите ни, който не е ремонтиран от десетилетия. Сегашният технически проект е за 79 млн. лв., но това включва само оправяне на пукнатините, нова настилка, изграждане на връзки между двете тръби, осветление, хидроизолация и т.н.

Дори тези пари не са предвидени в бюджета за 2026 г. Не може обаче да се отлага вечно, защото тунелът вече не отговаря на европейската директива за изискванията към подобни съоръжения с дължина над 500 метра, а “Траянови врата” е 700 метра.

Обмислят вариант да разтоварят трафика с обходни трасета

Трафикът на “Тракия” може да се разтовори с използването на обходни маршрути, стана ясно от изявление на регионалния министър Иван Иванов в парламента. За преодоляване на проблемите с капацитета разглеждаме възможностите за разширяване на отделни участъци или развитието на алтернативни трасета, заяви министърът.

И обясни, че се залага предимно на мерки, които могат да се изпълнят за кратко време и са значително по-евтини. Едната е използването на интелигентни системи за управление на трафика чрез светещи пътни знаци. Те ще указват през определено разстояние какво е натоварването по-напред по трасето и какви са възможностите за отбиване по алтернативни пътища.

Това обаче трябва да се съчетае с основен ремонт на пътя от околовръстното на София през Нови хан, Ихтиман и Костенец. Това е всъщност част от старото шосе от столицата за Пловдив, което след Нови хан е обрасло с храсти и дървета, които са го свели само до някакви си 3-4 метра широчина, при това с почти липсващ асфалт и огромни кратери.

За ремонт на тези 58 километра от пътя между Вакарел и Костенец вече има сключен договор. Той е на стойност 123 млн. лв. и работите по него трябва да започнат всеки момент. Срокът е 600 дни, т.е. две години.

След Костенец старото шосе София-Пловдив е в доста по-добро състояние и дори сега може да служи като дублиращо трасе на магистрала “Тракия”.