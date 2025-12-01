След 1 януари 2026 година плащаме и с евростотинки

Банкомати, ПОС терминали и онлайн банкиране спират за 4 часа на Нова година

Вероятно повечето хора имат вкъщи евромонети, останали от командировки и почивки, които се пазят до следващите излизания в чужбина. От 1 януари 2026 г. те вече могат да се харчат и у нас.

Всички евробанкноти и евромонети, независимо в коя държава са издадени, важат в цялата еврозона и държави, които са приели еврото като платежно средство. Това означава, че с българските евростотинки освен в 21-те държави от еврозоната може да се плаща и във Ватикана, Андора, Монако, Сан Марино, Черна гора, Косово и дори в Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана, Реюнион, Майот, Сен Пиер и Микелон, Канарските острови.

До момента няма данни за изтеглени емисии евромонети. В някои държави, които са приели правилото за закръгляне, 1 и 2 евроцента са рядкост, но никой не може да откаже да ги приеме, ако ги носите в брой.

Сериите евромонети, които ще има и у нас, имат осем номинала - 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента, 1 евро и 2 евро. Всяка от монетите има обща и национална страна. На българската монета от 2 евро е изобразен св. Паисий Хилендарски, а на тази от 1 евро - св. Иван Рилски.

Според закона за еврото левове и стотинки остават в оборот до края на януари 2026 г. След това се плаща само с евро. Ако ви останат стотинки след тази дата, може да ги обмените в касовия център на БНБ в София. Ако са сортирани и са с номинали 1, 2, 5 ст., няма такса. За сортирани 10, 20, 50 ст., 1 и 2 лв. на стйност до 250 лв. също няма такса. За несортирани монети се удържат 1,8% от сумата.

Някои банки имат машини за броене на монети и правят обмяна. За много големи суми над 30 000 лв. в монети може да е необходимо предварително заявяване.

Препоръката на финансисти и банкери е стотинките да се похарчат до края на годината или най-късно до 1 февруари 2026 г. Още повече че според закона за еврото всеки търговец може да откаже да приеме плащане, ако е с над 50 броя монети, независимо от стойността.

Ако искате още сега да имате евромонети в джоба си, от днес може да си купите от БНБ, банките, а от 8 декември - и от пощите. Може да се вземат до два стартови комплекта на човек. Всеки струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента. Комплектите имат в състава си всички номинали - 9 монети по 1 евроцент, 5 по 20 евроцента и 2 по 1 евро.

При банкнотите пък сегашната серия евро е наречена “Европа”. При нея има номинали от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. 500 евро вече не се печатат, но са валидно средство за плащане. Банкнотите от първата серия, пуснати в обращение през 2002 г., постепенно се заместват от серия “Европа”, които са по-трайни и по-защитени срещу фалшифициране.

От Асоциацията на банките в България препоръчват хората да имат известна сума в брой в левове или евро за новогодишната нощ. Причината - заради преминаването към новата валута в интервала между 21 часа на 31 декември и 1 часа на 1 януари ще има техническо пренастройване на системите (карти, ПОС терминали, банкомати). Заради това ще има временни прекъсвания на системите. Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ. Всяка банка ще информира своите клиенти с конкретни детайли за този времеви период за пренастройка на системите.

След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим, като всички плащания ще се извършват в евро. От 1 януари 2026 г. банкоматната мрежа ще започне да разпространява евро.