Асен Василев: Не искаме да сваляме правителството, само да има нов бюджет

Не искаме да сваляме правителството, само да има нов бюджет. Не е въпрос на инат, на желание или нещо друго. Въпросът е дали той може да бъде пригоден, а той не може да бъде. Това заяви в предаването "120 минути" на бТВ лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев.

Той поясни, че към бюджета има тригодишна прогноза и структурен план какво ще се случва с разходи, приходи, основни мерки. Това е съгласувано в бюджета и с Европа.

Василев показа съотношението на бюджета към прогнозата. 164 страници е бюджетът плюс 100 страници приложения, другото е около 500 страници, заяви той.

От тригодишната прогноза идват проблемите, смята бившият финансов министър. Основният проблем е, че този бюджет ни вкарва в спирала, която води до много високи данъци, немски данъци върху българските заплати. Вместо плоския данък се въвежда прогресивен данък, който за по-висооките заплати стига 30-40% в Германия, въвежда се корпоративен данък, който вместо 10 на сто става 15-20% за по-високите печалби и всъщност влизаме в това държавата да изземва повече и да харчи повече, заяви той.

До момента, от 2022 до 2024 г., правилото, то е записано в Закона за публичните финанси, е от това, което е произведено от всички хора, 40% взема държавата и харчи толкова. Това, което е записано в този 3-годишен план е, че догодина този процент става 45 и постепенно расте. Такъв процент ще бъде иззет от хората, каза лидерът на ПП.

За възможните промени в бюджета той заяви, че ако се правят дребни корекции - 100 млн. тук, 100 млн. там, отраженията и ефектите са много малки. Ако кажем, че няма да харчим 45%, а 41 или 40, това е огромна корекция в бюджета и трябва да се преразгледат всички основни параметри, каза още Василев.

Хората много ясно заявиха, че не искат да плащат по-високи данъци, защото няма нужда. Тези пари се вземат от тях през данък дивидент, през пенсионна вноска, през по-голямо от заложеното в прогнозата увеличаване на максималния осигурителен доход, без да им се дават права, заяви още Василев. И даде пример: "вдига се максималният осигурителен доход (беше заложено да е 300 лв., сега е 470 лв., ако не ме лъжи паметта), обаче не вдигате максималното обезщетение при безработица. Не вдигате максималната пенсия, не вдигате коефициентите, по които се изчислява пенсията. Искате с 2% да се увеличи пенсионната вноска, но не казват, ние ще ви мръднем коефициентите, така че тези 2 на сто не отиват при пенсионерите, а във Висшия съдебен съвет". Той заяви още, че дали със заплата или по други начини, българите с данъците си им осигуряват 24 000 лв. на месец. Сега те искат това да стане 30 000.

Увеличението на максималния осигурителен доход, което се направи, докато той е бил министър, било приемливо, защото вървяло с права.

Василев коментира и репликата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - няма да смени тези, които ще спрат увеличението на доходите на хората, което е започнало по време на ПП.

И започна на казва кои са тези хора.

В бюджета и в прогнозата увеличенията, свързани с минималната работна заплата и тези, които вървят по линия на задълженията на НАТО са 2 млрд. евро. В бюджета били заложени 8 млрд. , четири пъти повече. "Виждаме увеличения в сектор "Сигурност", които са безумни. На атникорупционната комисия бяха увеличени възнагражданията с 65%, сега се предвиждат още 52 на сто", заяви той.

Василев настоя за плавни промени. Ръстът да е 5%, както е да другите непривилигировани, заяви той.

Лидерът на ПП отправя две предупреждения.

Първото е към вътрешния министър Митов - има доста информации, че се готвят провокации. Протестът ще бъде мирен, но трябва да спрете провокаторите, заяви Василев.

Второто е към лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов - "оттеглете този бюджет, не взривявайте страната. Има шанс този бюджет да бъде преработен".