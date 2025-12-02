В Китай представят по един нов модел на всеки 4 дни

Китайската автомобилна индустрия задава темпо, с което традиционните производители вече не са в състояние да се справят. Това се посочва в анализа, направен за изданието Motor1 от Хуан Фелипе Муньос от JATO Dynamics.

До средата на ноември тази година китайските производители представиха 78 чисто нови серийни модела. Това означава средно повече от седем нови автомобила всеки месец. И не става въпрос за редизайн.

Япония, която в световен контекст обикновено се счита за най-иновативната, представи 32 нови модела през същия период. Европа се спря на 27, докато американските производители пуснаха на пазара само 10. Общо това прави по-малко от Китай.

Марки като BYD, Geely, MG и Chery добавят нови варианти, серии или напълно нови модели почти всеки месец, което стимулира както вътрешното, така и международното търсене. Тази динамика пряко влияе върху нарастващия световен пазарен дял на китайските производители, чийто растеж се случва по-бързо, отколкото прогнозират много западни стратегии.

По-широката гама от модели не гарантира автоматично по-високи продажби, но позволява нещо също толкова важно - постоянното внимание на пазара. Всеки нов автомобил е възможност да се влезе в медиите, да се получи реакцията на клиентите и да се следят тенденциите, които в ерата на електрификацията се променят по-бързо от всякога. Именно затова китайските производители правят нови модели в почти всеки сегмент, от достъпни бензинови автомобили до електрически SUV и луксозни седани.