Нов германски удължител на пробега с бензинов двигател вдига пробега на електрически коли до 1350 км!

Немският доставчик на автомобили Mahle представи иновативна система, предназначена значително да увеличи пробега на електрическите коли. Устройството комбинира бензинов двигател и електрически генератор с интегрирано охлаждане, работи на 800 V и осигурява постоянна мощност от 85 kW.

Системата постига пикова електрическа ефективност от над 97%, с плътност на мощността над 50 kW на литър, което намалява пространството, материалите и разходите. Междувременно двигателят с вътрешно горене, който задвижва генератора, постига топлинна ефективност от 42%, благодарение на технологии като директно впръскване, турбокомпресор и цикъла на Милър. Mahle твърди, че тази система може да предложи пробег до 1350 км, в зависимост от модела и капацитета на батерията.

Системата тежи само 65 кг и е модулна, което позволява бърза интеграция в съществуващи платформи, като същевременно предлага предимства по отношение на ефективността, разходите и потреблението на ресурси.

Системата е предназначена предимно за SUV и кросоувъри, както и за по-малки търговски превозни средства.

Удължител на пробега (Е-REV - range extender) е малък двигател с вътрешно горене, който се използва само за производство на ток в електромобилите. Той не задвижва директно колелата. С него автомобилът се движи основно на електричество от батерията. Когато батерията се изтощи, бензиновият двигател се включва. Той задвижва генератор, който зарежда батерията или подава ток директно към електромотора.