Ще удължават живота на батериите в колите с...инжекция!

Батериите са най-големият проблем с електрическите автомобили. Те губят капацитет с времето и трябва да се изхвърлят, когато електрическият автомобил бъде "пенсионира"н или когато батерията се повреди.

Група учени от китайския университет Фудан публикуваха идея за удължаване на живота на батериите в списание Nature: литиеви инжекции.

Батериите работят в цикли на зареждане и разреждане. С извършването на тези цикли, батерията се разгражда до точка, в която трудно може да съхранява енергия и следователно престава да бъде полезна за захранване на автомобила.

Загубата на капацитет се дължи на наличието на литиеви отлагания, неактивни литиеви йони, които вече не функционират. Китайски учени се опитват да решат този проблем. Те са открили нова молекула, литиев трифлуорометан сулфонат (LiSO2CF3), която може да замести изразходваните литиеви йони. Решението се състои в инжектиране, което се прилага върху батерия, която е била разградена или използвана, като я подмладява и ѝ позволява да работи отново.

Полезността на това откритие е, че може да удължи живота на батерията. Те вземат за пример търговска LiFePO4 графитна клетка, която след 11 818 цикъла е имала запазване на капацитета от 96,0%.