Норвежкият суверенен фонд иска доклад за човешките права при дейността на „Майкрософт

Норвежкият суверенен фонд, който управлява активи за 2 трлн. долара, обяви днес, че на предстоящото общо събрание на технологичния гигант „Майкрософт" (Microsoft) ще гласува за изискване на доклад за рисковете от развиване на дейност в страни, за които има значителни притеснения за нарушения на човешките права, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фондът обяви също така, че ще гласува срещу предложението за преназначаване на главния изпълнителен директор на концерна Сатя Надела като председател на управителния съвет, както и срещу пакета му за възнаграждение.

Фондът държи 1,35 процента от акциите на „Майкрософт" на стойност 50 млрд. д. към 30 юни, според негови данни. Това прави капиталовложението втората му най-голяма едичнина инвестиция в акции след тази в производителя на чипове „Енвидиа" (Nvidia), допълва Си Ен Би Си. Норвежкият фонд е осмият по големина акционер в „Майкрософт".