Жечо Станков: България има най-добри цени на горивата в региона

Следим внимателно цените на горивата на свободния пазар както с колегите от митниците и НАП, така и с колегите от Българската петролна и газова асоциация. Не допускаме някой търговец да се възползва и да започне да спекулира, това е абсурд. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков в "Защо, г-н министър?" по бТВ. Покачването им сега се дължи на флуктуацията на цените на суровия петрол на световните пазари, заяви още той и уточни, че когато има една санкционираща държава, това се отразява на пазарите.

Станков заяви, че искат да са сигурни, че българските граждани ще плащат справедливи цени на горивата и по-важното е - да и има. Късането на веригата на доставки означава, че след няколко дни няма да има няма да има хранителни продукти, даде пример той.

На въпрос дали ще има в следващите месеци поскъпване на горивата той отговори, че това зависи от геополитическата обстановка, защото петролът и природният газ в последните години се влияят от военните конфликти в региона.

"На територията на страната ние, като производител на готови продукти от петрол ще си гарантираме най-добрите цени и това се вижда в сравнение със съседните държави". По повод забраната за износ на дизел и авиационно гориво от парламента Станков коментира, че това е било навременно решение в правилния момент тъй като още е нямало дерогация от САЩ и Великобритания, която вече е получена. Мярката със забраната била приета за успокоение на обществото. Министърът повтори и към днешна дата, че държавата разполага с бензин за 6 месеца, за 4 месеца дизел, 2 месеца авиационно гориво. Забраната няма да позволи износ на горива за Сърбия, за да вземат търговци с един лев в повече.

Станков е на мнение, че следващите седмици трябва да бъдат предприети мерки забраната да отпадне, защото това ще донесе повече приходи в бюджета. В момента рафинерията работи на най-малкия си капацитет, тъй като има цел да покрива вътрешния пазар, което е обработка на 10 000 тона на дневна база. "Аз поставям енергийната сигурност пред държавния бюджет, ако искате го наречете егоистично, но за мен българските домакинства, българският бизнес трябва да имат достатъчно горива на добри цени", заяви още той.

Ако първата задача е била енергийната сигурност, то втората била да се достигне до дерогация, до този генерален лиценз, който страната ни е получила от САЩ и Великобритания. Преди получаването на лиценза е трябвало да ги убедим, че никакви средства от дъщерните компании на санкционираната фирма-майка в България няма да отидат в Русия. В момента особения управител на рафинерията изпълнява функцията на собственик на акциите, той гарантира, че с всички разплащания, с цялото менажиране ще бъдат изпълнявани санкциите. Една от възможностите в приетия от парламента закон, е придобиване на рафинерията, но това не може да бъде еднолично решение на особения управител, а на Министерския съвет. Така Станков коментира опцията с 2-та млрд. евро от ББР за закупуването й. Енергийният министър коментира, че негово задължение е сигурността на доставките, както и получаването на лиценз. Ако се наложи след 6 месеца да се иска удължаването му, това също било негов ангажимент.

В Министерството на енергетиката нямало искане от инвеститор за закупуването на рафинерията. На база на комуникацията с всички най-големи компании пристигали заявки, които изявявали желание за доставки на суров петрол, които Станков препращал към особения управител.