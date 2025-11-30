ОПЕК+ остави без промяна квотите за добив на петрол в началото на 2026 г.

Петролното обединение ОПЕК+ остави без промяна квотите за добив на петрол през първото тримесечие на 2026 г., след като пуска на пазара близо 2,9 млн. барела дневно от април 2025 г. Това бе съобщено след днешната среща на министрите от групата, които потвърдиха решението, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Остават в сила съкращенията на добива с около 3,24 барела дневно, което се равнява на около 3 процента от световното производство.

Групата е одобрила механизъм за оценка на максималния производствен капацитет на членовете, който ще се използва за определяне на базовите нива на производство от 2027 г., спрямо които се определят целите за производство на страните.

ОПЕК+ обсъжда този въпрос от години и това се оказа трудно, защото някои членове като Обединените арабски емирства са увеличили капацитета си и искат по-високи квоти. Други членове като африканските страни отбелязват спад в производствения капацитет, но се противопоставят на намаляването на квотите. Ангола напусна групата през 2024 г. поради несъгласие относно производствените си квоти, припомня Ройтерс.