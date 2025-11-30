Вижте как роботът на Мъск готви и играе покер (Видео)

Милиардерът Илон Мъск отново разпространи видео с робота Optimus, създаден от неговата компания Tesla, в което хуманоидът демонстрира уменията си в най-различни сфери - от строителство, през готварство до бойни спортове и игра на покер с чаша уиски на масата.

В 38-секундния клип е гледан над 58,5 милиона пъти само за ден. Споделянето на видеото съвпадна с участието на Мъск на форума за иновации САЩ–Саудитска Арабия във Вашингтон, където той предрече, че през следващите две десетилетия роботите ще заместят хората във всяка една област и няма да има нужда човечеството да работи повече, за да изкарва прехраната си.

Въпреки впечатляващата демонстрация на Optimus, моделът все още е в ранен етап на развитие, съобщава Би Ти Ви. Компанията планира първите продажби да започнат средата на 2026 г. при цена от 20 000 долара за бройка.

В дългосрочен план Optimus е замислен да поеме фабрични дейности, домашни задачи и дори мисии в космоса, като подготовка на база на Марс. Мъск се пошегува, че група от такива роботи може да се нарича „Optimi" – игра на думи, която се вписва в неговата визия за устойчиво изобилие, постигнато чрез милиони автономни машини.

Изказвайки се на форума (18–19 ноември), Мъск прогнозира, че в рамките на 10 до 20 години традиционната заетост може да стане изцяло ненужна. „Работата ще бъде по желание", заяви той, сравнявайки бъдещата икономика с градинарството в собствен двор – занимание, което човек избира, а не задължение за оцеляване.

Той стигна дори по-далеч, предвиждайки, че парите може да изгубят смисъла си в свят на изкуствен интелект и роботизирано изобилие, където липсата на ресурси вече не съществува.

Според него в бъдеще трудът ще има ролята на хоби, подобно на отглеждането на зеленчуци

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, който беше на същия панел, прие идеите на Мъск с повече резерви. Той отбеляза, че работните места ще се трансформират, но с усмивка добави, че би искал предварително предупреждение, ако парите „ще спрат да имат значение".

Мъск направи и друго ключово разкритие – стратегията на Tesla за производството на това, което той нарече „най-масовия продукт в историята". В пост в X, предприемачът обясни, че „Optimus ще бъде зондът на фон Нойман", препратка към идея от 40-те години на миналия век за космически апарат, който се самовъзпроизвежда.

Tesla планира роботи Optimus да произвеждат други роботи Optimus, елиминирайки нуждата от човешки труд в производствения цикъл.

Компанията предвижда първо да изгради производствена линия за 1 милион единици годишно във фабриката във Фримонт, а след това – капацитет за 10 милиона единици в Gigа Texas. Амбицията на Мъск е в далечен план производството да достигне милиарди бройки годишно.