Вижте как роботът на Мъск готви и играе покер (Видео)

Милиардерът Илон Мъск отново разпространи видео с робота Optimus, създаден от неговата компания Tesla, в което хуманоидът демонстрира уменията си в най-различни сфери - от строителство, през готварство до бойни спортове и игра на покер с чаша уиски на масата.
В 38-секундния клип е гледан над 58,5 милиона пъти само за ден. Споделянето на видеото съвпадна с участието на Мъск на форума за иновации САЩ–Саудитска Арабия във Вашингтон, където той предрече, че през следващите две десетилетия роботите ще заместят хората във всяка една област и няма да има нужда човечеството да работи повече, за да изкарва прехраната си.
Въпреки впечатляващата демонстрация на Optimus, моделът все още е в ранен етап на развитие, съобщава Би Ти Ви. Компанията планира първите продажби да започнат средата на 2026 г. при цена от 20 000 долара за бройка.
В дългосрочен план Optimus е замислен да поеме фабрични дейности, домашни задачи и дори мисии в космоса, като подготовка на база на Марс. Мъск се пошегува, че група от такива роботи може да се нарича „Optimi" – игра на думи, която се вписва в неговата визия за устойчиво изобилие, постигнато чрез милиони автономни машини.
Изказвайки се на форума (18–19 ноември), Мъск прогнозира, че в рамките на 10 до 20 години традиционната заетост може да стане изцяло ненужна. „Работата ще бъде по желание", заяви той, сравнявайки бъдещата икономика с градинарството в собствен двор – занимание, което човек избира, а не задължение за оцеляване.
Той стигна дори по-далеч, предвиждайки, че парите може да изгубят смисъла си в свят на изкуствен интелект и роботизирано изобилие, където липсата на ресурси вече не съществува.
Според него в бъдеще трудът ще има ролята на хоби, подобно на отглеждането на зеленчуци
Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, който беше на същия панел, прие идеите на Мъск с повече резерви. Той отбеляза, че работните места ще се трансформират, но с усмивка добави, че би искал предварително предупреждение, ако парите „ще спрат да имат значение".
Мъск направи и друго ключово разкритие – стратегията на Tesla за производството на това, което той нарече „най-масовия продукт в историята". В пост в X, предприемачът обясни, че „Optimus ще бъде зондът на фон Нойман", препратка към идея от 40-те години на миналия век за космически апарат, който се самовъзпроизвежда.
Tesla планира роботи Optimus да произвеждат други роботи Optimus, елиминирайки нуждата от човешки труд в производствения цикъл.
Компанията предвижда първо да изгради производствена линия за 1 милион единици годишно във фабриката във Фримонт, а след това – капацитет за 10 милиона единици в Gigа Texas. Амбицията на Мъск е в далечен план производството да достигне милиарди бройки годишно.
Elon Musk shows off new robot roles, from builders to cops— Monkeys (@monkeys_com_co) November 24, 2025
Elon Musk posted a new video featuring Optimus robots acting as builders, medics, police officers, cooks, poker players, and even karate fighters. Musk didn’t clarify the purpose of the clip, though he previously claimed… pic.twitter.com/alG9gzgNbS