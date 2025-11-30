80 млн. лв. в повече от такси за добив на злато и сребро ще влязат в бюджета

В бюджета за 2026 г. е заложено значително увеличение на концесионните такси за добив на подземни богатства – петкратно за медта и близо четирикратно за златото. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по бТВ. Това прави 80 млн. лв. повече.

По думите му това е договорено с бизнеса, средното увеличение на концесионните възнаграждения за всички подземни богатства е около 70%. Предприетото увеличение е адекватно на плащанията на концесионни такси в Европейския съюз.

Станков съобщи, че през следващата седмица се очаква парламентът да разгледа доклад, който да позволи държавата да придобие 10% участие в консорциума, извършващ сондажи в блока „Хан Аспарух".

Корабът за сондажи вече е в Бургас и се подготвя за работа. Очакваните разходи за всеки сондаж са между 10 и 15 млн. евро.

Държавата няма да плаща за всички минали разходи, а само за тези, свързани със започващите два сондажа. Министърът обяви намерение да бъде възстановена Национална геоложка служба към БЕХ, която да се занимава с тези проучвания.