ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сенатор: САЩ са предложили на президента Николас М...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21819307 www.24chasa.bg

Печалбата на "Роснефт" е паднала с рекордните 70% заради санкциите

1740
„Роснефт“. Снимка: Архив

Най-голямата петролна компания в Русия "Роснефт" съобщи за един от най-стръмните си финансови спадове от години насам - ясен знак за нарастващото напрежение върху военната икономика на Кремъл.

Според последния доклад на компанията нетната печалба на "Роснефт" за януари-септември е паднала със 70%, падайки до приблизително 3,57 милиарда долара, докато приходите са спаднали с близо 18%. Компанията обвини високите лихвени проценти на Централната банка, по-силната рубла, която намали стойността на приходите от износ, и отслабва.

Приходите на компанията са намалели с 17,8% до 6,29 трилиона рубли (81 млрд. долара), а оперативната печалба – с 29,3% до 1,6 трилиона рубли (21 млрд. долара), става ясно от официалните данни, цитирани от Ройтерс.

В същого време „Газпром" отбелязва 13% увеличение на нетната си печалба за първите девет месеца на 2025 г., достигайки 1,117 трилиона рубли (14,3 млрд. долара).

Международни петролни компании като Shell и TotalEnergies също отбелязаха спад поради по-ниските цени, но спадът им е скромен в сравнение с колапса на "Роснефт". 

Натискът се засили през октомври, когато САЩ наложиха нови санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл", с които над 30 дъщерни дружества в черен списък. За четиридесет и осем часа общата пазарна стойност на двете компании спадна с 5,2 милиарда долара.

„Роснефт“. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България