Печалбата на "Роснефт" е паднала с рекордните 70% заради санкциите

Най-голямата петролна компания в Русия "Роснефт" съобщи за един от най-стръмните си финансови спадове от години насам - ясен знак за нарастващото напрежение върху военната икономика на Кремъл.

Според последния доклад на компанията нетната печалба на "Роснефт" за януари-септември е паднала със 70%, падайки до приблизително 3,57 милиарда долара, докато приходите са спаднали с близо 18%. Компанията обвини високите лихвени проценти на Централната банка, по-силната рубла, която намали стойността на приходите от износ, и отслабва.

Приходите на компанията са намалели с 17,8% до 6,29 трилиона рубли (81 млрд. долара), а оперативната печалба – с 29,3% до 1,6 трилиона рубли (21 млрд. долара), става ясно от официалните данни, цитирани от Ройтерс.

В същого време „Газпром" отбелязва 13% увеличение на нетната си печалба за първите девет месеца на 2025 г., достигайки 1,117 трилиона рубли (14,3 млрд. долара).

Международни петролни компании като Shell и TotalEnergies също отбелязаха спад поради по-ниските цени, но спадът им е скромен в сравнение с колапса на "Роснефт".

Натискът се засили през октомври, когато САЩ наложиха нови санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл", с които над 30 дъщерни дружества в черен списък. За четиридесет и осем часа общата пазарна стойност на двете компании спадна с 5,2 милиарда долара.