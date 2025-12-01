Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети

От днес започва продажбата на стартови комплекти с евромонети с българска национална страна. Считано от 1 декември, гражданите могат да ги закупят от Българската народна банка (БНБ) и търговските банки. Бизнесът ще може да се сдобие с евромонети единствено от търговските банки, според Наредба №46 на БНБ за първоначално зареждане и подзареждане с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти с евромонети. Стартови комплекти с евромонети се продават от БНБ и банките от 1 декември 2025 г. до деня, прехождащ датата на въвеждане на еврото, пише в наредбата.

Българските евромонети не могат да се пускат в обращение до 1 януари 2026 година, когато ще станат официално платежно средство у нас.

При продажба на стартови комплекти се установява самоличността на получателя - физическо лице или представител на търговеца, а върху продажбата на стартов комплект с евромонети по номинална стойност не се начислява ДДС.

Стартовият комплект с евромонети за физически лица се състои от 42 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 10 евро и 23 цента и се продава на цена от 20 лева за един стартов комплект.

Комплектът съдържа 2 броя монети с номинал от 2 евро, 2 броя монети с номинал от 1 евро, 4 броя монети с номинал 50 цента, 5 броя монети с номинал 20 цента, 7 броя монети с номинал 10 цента, 6 броя монети с номинал 5 цента, 7 броя монети с номинал 2 цента и 9 броя монети с номинал 1 цент.

Физическо лице може да закупи до два стартови комплекта с евромонети за една трансакция.

Стартовият комплект с евромонети за търговци включва 420 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента като се продава на цена от 200 лева за един комплект.

Комплектът включва 20 монети с номинал от 2 евро, 20 монети с номинал от 1 евро, 40 монети с номинал 50 цента, 50 монети с номинал 20 цента, 70 монети с номинал 10 цента, 60 монети с номинал 5 цента, 70 монети с номинал 2 цента и 90 монети с номинал 1 цент, съобщава БТА.

Дизайн на българските евромонети

На монетата от 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски (1722 - ок. 1773) - български народен будител и духовник, автор на първото възрожденско произведение в българската историография "История славянобългарска“. С надпис на кирилица вдясно е държавата на емисия - "БЪЛГАРИЯ“. Вляво от изображението на Паисий са разположени надпис на кирилица "ЕВРО“ и годината на емисия "2026“. Надпис по гурта на монетата от две евро: на едната половина е изписано "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на другата - обърнато е изписан същият надпис.

На монетата от 1 евро е изобразен Св. Иван Рилски (ок. 876 - 946) - български духовен водач, живял като монах отшелник, чудотворец и небесен закрилник на българския народ, основател на Рилския манастир. С надпис на кирилица вдясно е държавата на емисия - "БЪЛГАРИЯ“, а вляво от изображението на светеца са разположени надпис на кирилица "ЕВРО“ и годината на емисия "2026“.

На монетите от 50, 20, 10, 5, 2 и 1 цента е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, включен в Списъка на световното културно наследство. С надпис на кирилица отгоре е държавата на емисия - "БЪЛГАРИЯ“, а отдолу - "СТОТИНКИ“ - наименованието на българските разменни монети, използвани в обращение. Вдясно е годината на емисия "2026“.