679 млрд. долара стигнаха продажбите на оръжие

Стимулирани от конфликтите в Украйна и в Газа, продажбите на оръжия на над 100 най-големи производители от бранша в целия свят са отчели нов рекорд през 2024 г. въпреки производствените проблеми, възпрепятствали доставките. Това се констатира в доклад на Стокхолмския институт за изследване на мира, публикуван днес и цитиран от световните агенции.

За година продажбите са възлезли на 679 милиарда долара (586 милиарда евро), което е увеличение за година от 5,9%, предаде БТА.

По време на последното десетилетие, между 2015 и 2024 г. приходите на над 100 най-големи оръжейни доставчици са нараснали с 26%, се допълва в документа.

"Последната година световните приходи на доставчиците на оръжия са достигнали най-високото ниво, някога регистрирано от Стокхолмския институт“, казва Лоренцо Скарацато от програмата „Военни разходи и оръжейно производство“ към института.

Жад Гиберто Рикар от същата програма пък посочва, че това се дължи основно на Европа, въпреки че всички региони са увеличили продажбите, с изключение на Азия и Океания. Според нея покачването на търсенето в Европа е свързано с войната в Украйна и възприятието на европейските страни за заплаха от страна на Русия.

Това развитие от една страна отчита нуждите на самата Украйна, а от друга страна тези на страните, които са изпратили военно оборудване на Украйна и трябва да попълнят запасите си.

В няколко европейски страни ние станахме свидетели на много планове за модернизация, които са в ход и които представляват нов източник на търсенето, казва Гиберто Рикар.

39 от 100-те основни доставчици на оръжия в света са американски компании, като сред тях са и трите най-големи, а именно „Локхийд Мартин“, Ар Ти Екс и „Нортроп Груман“.

Като цяло всички американски производители са отчели обща печалба в размер на 334 милиарда долара (288 милиарда евро), което е повишение с 3,8 %.

Но някои ключови оръжейни програми в САЩ бяха белязани от увеличаване на разходите и от закъснения. Такава е програмата за изтребителя Ф-35 и за подводницата от клас „Колумбия“, се казва в доклада.

В Европа общите печалби на 26-те най-големи оръжейни компании са нараснали с 13 % на 151 милиарда долара.

Чешката компания „Чехословак груп“, която извлича дивиденти от чешката инициатива за артилерийски снаряди за Украйна, отчете повишаване на постъпленията с 193 %, достигайки 3,6 милиарда долара.

Но европейските производители на оръжия също срещат трудности при задоволяване на засиленото търсене, като доставката на материали е по-трудна при тях. Така например френските компании „Еърбъс“ и „Сафран“, които през 2022 г. получаваха половината си титаниеви доставки от Русия, сега трябваше да потърсят нови доставчици. В допълнение ограниченията за износ на критични минерали, наложени от Китай, принудиха компании като „Талес“ във Франция и „Райнметал“ в Германия да завишат разходите, свързани с преструктуриране на веригите им за доставки.

Два руски производителя на оръжие фигурират сред 100-те най-големи доставчици и това са „Ростек“ и “Обединена корабостроителна корпорация“, чийто постъпления взети заедно нараснаха с 23 % на 31,2 милиарда долара, въпреки липсата на съставни компоненти, дължаща се на международните санкции. При тях вътрешното търсене е компенсирало до голяма степен намаляването на износа.

Руската оръжейна индустрия трудно намира достатъчно квалифицирана работна ръка, за да поддържа необходимия й производствен ръст, за да постигне набелязаните във войната цели, се отчита в доклада.

Според документа само регионът на Азия и Океания е отчел спад в приходите на оръжейните фирми, които там са общо 23. Спадът е от 1,2 % за 130 милиарда долара.

Девет от 100-те основни оръжейни фирми в света са базирани в Близкия изток, като 3 от тях са израелски. Общо приходите на 9-те фирми са 31 милиарда долара, а тези на трите израелски компании са 16,2 милиарда долара.