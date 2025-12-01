„Еърбъс“ напредва с решаването на софтуерната криза, която спря хиляди самолети

Флотите на авиокомпаниите постепенно се връщат към нормална експлоатация, след като европейският производител „Еърбъс“ (Airbus) успя да въведе наложените спешни софтуерни промени. Те се наложиха след сигнал за възможна уязвимост към слънчеви изригвания, съобщава Ройтерс, цитирани от БТА.

Мярката бе задействана след инцидент във въздуха с самолет A320 на „ДжетБлу“ (JetBlue) и доведе до внезапно отзоваване на близо половината от световния флот на семейството A320 – около 6000 самолета.

Десетки авиокомпании от Азия до Съединените щати заявиха, че са извършили изисканите модернизации на софтуера, наложени от „Еърбъс“ и глобалните регулатори. Някои превозвачи обаче предупредиха, че процесът ще бъде по-дълъг, като колумбийската „Авианка“ (Avianca) удължи спирането на резервациите за дати до 8 декември.

Според източници, запознати със ситуацията, безпрецедентното решение за временното спиране на полети е било взето скоро след появата на индикации за възможна, макар и недоказана, връзка между софтуерна уязвимост и регистрираното понижение на височината при полет на „ДжетБлу“. „Еърбъс“ издаде осемстранично предупреждение към операторите в петък вечерта, с което на практика разпореди незабавното преустановяване на полетите до въвеждането на поправката.

Главният изпълнителен директор на саудитската нискотарифна авиокомпания „Флайадийл“ (Flyadeal) Стивън Гринуей коментира, че авиокомпанията е реагирала незабавно. „Нещата ни застигнаха около 21:00 ч. местно време и се върнах тук около 21:30 ч. Бях изненадан колко бързо се справихме, предвид сложността на операцията“, заяви той.

Мярката предизвика опасения от сериозно нарушаване на пътуванията, особено през натоварения уикенд за Деня на благодарността в САЩ. Според източници предупредителният бюлетин е показал, че „Еърбъс“ е нямала в реално време пълна информация за това коя версия на софтуера е инсталирана във всеки самолет поради забавяния в отчетността от страна на операторите.

Пътници на „Финеър“ (Finnair) съобщиха за забавяния на пистата заради допълнителни проверки. В рамките на 24 часа инженерите са пренасочили усилията си към конкретни самолети, а редица авиокомпании ревизираха оценките си за броя на засегнатите машини и времето за изпълнение на монтажа, което първоначално беше оценено от „Еърбъс“ на около три часа на самолет.

Ройтерс цитира източник от сектора, според когото броят на засегнатите самолети „значително е намалял“. Компанията не е публикувала допълнителни коментари след изявлението си от петък.

Поправката включва връщане към по-ранна версия на софтуера, използван за управление на ъгъла на носа. Процедурата представлява инсталиране през кабел чрез преносимо устройство, наречено „data loader“, което се съхранява в пилотската кабина, за да се избегнат рискове от кибератаки. Според източници поне една голяма авиокомпания се е забавила, тъй като не е разполагала с достатъчно устройства за обслужване на десетки самолети в кратък срок.

„ДжетБлу“ съобщи в неделя вечерта, че очаква да приключи обновяването на 137 от 150 засегнати самолета до понеделник и че ще отмени около 20 полета заради продължаващия процес, предаде БТА.

Остават въпросителни около подгрупа по-стари самолети от семейството A320, които ще се нуждаят не само от преинсталиране на софтуера, но и от физическа подмяна на бордовия компютър. Според източници броят им е по-малък от първоначално оценяваните 1000 самолета.

Според представители на авиационната индустрия бързата и координирана реакция на отзоваването показва промяна в подхода на сектора след кризата с „Боинг 737 MAКС“ (Boeing 737 MAX), когато американският производител беше подложен на остра критика заради начина, по който се справи с фаталните катастрофи, причинени от грешка в софтуерния дизайн.

Това е първият случай оттогава, в който „Еърбъс“ е обект на толкова мащабен глобален контрол върху безопасността. Главният изпълнителен директор на компанията Гийом Фори публично се извини, като възприе по-прям тон на фона на сектор, който продължава да се сблъсква със съдебни дела и изключително внимателна публична комуникация. „Боинг“ заяви освен това, че ще бъде по-открита в реакциите си.

„Действа ли „Еърбъс“ с мисъл за кризата с Boeing MAX? Абсолютно – всяка компания в авиационния сектор го прави“, коментира Рон Торосян, председател на нюйоркската PR агенция „5 Дабълвю Пъблик Рилейшънс“ (5W Public Relations). По думите му репутационните щети, понесени от „Боинг“ заради колебливата и непрозрачна реакция след инцидентите, са показали на индустрията, че прозрачността е от ключово значение. „Еърбъс“ очевидно иска да покаже готовност да каже: „Можехме да се справим по-добре“. Това намира отклик у регулаторите, клиентите и пътниците“, допълва Торосян.