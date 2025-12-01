Фабричната активност в Азия отслабва

Производствените центрове в Азия се сблъскаха с продължаващо вяло търсене през ноември, което удължи спада във фабричната дейност. Това се случва въпреки напредъка в търговските преговори със Съединените щати, които до момента не са довели до осезаемо възстановяване на поръчките, показват публикуваните в понеделник индекси на мениджърите по покупки (PMI).

Данните очертаха разнопосочна картина за региона: Китай, Япония, Южна Корея и Тайван отчетоха спад в производствената активност, докато голяма част от икономиките в Югоизточна Азия отбелязаха растеж, предава Ройтерс.

Изследователската компания „Кепитъл Икономикс“ (Capital Economics) предупреди, че данните не съвпадат напълно с реалната търговска статистика в региона. „Износът от по-голямата част от Азия се увеличава през последните месеци и смятаме, че краткосрочните перспективи за производствените сектори, задвижвани от износа, остават благоприятни“, коментира Шиван Тандон, икономист за Азия в компанията.

Азиатските износители са изправени пред значителна несигурност, породена от мащабните мита, въведени от американския президент Доналд Тръмп. Въпреки че сключените търговски споразумения с Япония и Южна Корея и намаляването на напрежението с Китай създадоха известна предвидимост за бизнеса, много компании продължават да се адаптират към новите правила на търговията със САЩ, пише БТА.

В Япония индексът на мениджърите по доставките показа, че новите поръчки продължават да намаляват, с което спадът се удължава до две години и половина. Сред причините са забавящата се глобална бизнес среда, ограничените бюджети на клиентите и по-слабите капиталови инвестиции. Индексът на мениджърите по покупки (PMI) за производствения сектор на Япония, изготвян от „Ес енд Пи Глобал“ (S&P Global), се повиши леко до 48,7 пункта през ноември спрямо 48,2 пункта през октомври, като стойността е близка до предварителното изчисление от 48,8 пункта. Темпът на спад е най-бавният от август насам. Стойности над 50 пункта показват растеж, а под този праг – свиване на активността.

Данните по подотрасли показват, че сегментите на междинните и инвестиционните стоки продължават да срещат слабост, докато производството на потребителски стоки отбелязва леко подобрение.

Новите поръчки са продължили да намаляват и през ноември, като периодът на спад вече достига две години и половина. Според участниците в проучването това се дължи на комбинация от фактори – забавяне на глобалната бизнес активност, по-ограничени бюджети на клиентите и потиснати капиталови инвестиции.

Официални данни същевременно показаха, че капиталовите разходи на японските компании за периода юли–септември са нараснали с 2,9 на сто на годишна база, което представлява забавяне спрямо предходното тримесечие.

Фабричната активност в Южна Корея се сви за втори пореден месец през ноември. Въпреки това финализираното търговско споразумение със САЩ донесе известна яснота за местните производители. Данните за износа показаха ръст за шести пореден месец, надхвърлящ пазарните очаквания, като продажбите на полупроводници достигнаха рекордни стойности благодарение на силното търсене на технологии, а автомобилният сектор също отбеляза ръст след споразумението.

Индексът на мениджърите по покупки (PMI) за производствения сектор на Южна Корея, изготвян от „Ес енд Пи Глобал“ (S&P Global), остана на равнище от 49,4 пункта през ноември – без промяна спрямо октомври и под границата от 50 пункта, която отделя разширяване от свиване на активността. „Както производствените обеми, така и новите поръчки намаляха за втори пореден месец, като според получените коментари слабостта в местната икономика е била допълнително утежнена от въздействието на митата и колебанията в цените“, заяви Усама Бхати, икономист в „Ес енд Пи Глобал Маркет Интелиджънс“ (S&P Global Market Intelligence).

Новите поръчки спаднаха заради слабост на вътрешния пазар и ефектите от американските мита, макар че темпът на понижение се е забавил спрямо октомври. Спадът в новите експортни поръчки е бил минимален, тъй като по-слабото търсене от САЩ и Япония е било частично компенсирано от по-силни поръчки от други азиатски държави, сред които Индия, Виетнам и Индонезия.

През ноември Южна Корея финализира търговско споразумение със Съединените щати за намаляване на тарифите, което донесе повече яснота след месеци преговори по инвестиционния пакет, включен в предварителното споразумение от края на юли.

В Тайван индексът продължи да отчита спад, макар и с по-бавни темпове. В същото време производителите от нововъзникващите азиатски пазари отчетоха по-добри резултати: Индонезия и Виетнам регистрираха ускоряване на растежа в производствената активност, а Малайзия се върна към разширяване на сектора.

Индия отчете забавяне на фабричния растеж спрямо силния октомврийски резултат, но индексът на мениджърите по доставките на страната остана значително по-висок от този на останалите държави в региона. Това съответства и на други показатели, показващи стабилен растеж в третата по големина икономика на Азия. Данните, публикувани в петък, показаха, че брутният вътрешен продукт на Индия е нараснал с най-бързото си темпо от последните 18 месеца през периода юли–септември, подпомогнат от силни потребителски разходи.

Индексът на мениджърите по покупки (PMI) за производствения сектор на Индия, изготвян от Ейч Ес Би Си (HSBC) и „Ес енд Пи Глобал“ (S&P Global), се понижи до 56,6 пункта през ноември спрямо силното ниво от 59,2 пункта през октомври и под предварителната оценка от 57,4 пункта. Въпреки забавянето показателят остана над границата от 50 пункта, която разделя разширяването от свиването, за 53-и пореден месец – най-дългата серия на растеж от началото на проучването през март 2005 г.

Забавянето се наблюдава в основни подкомпоненти на индекса. Както промишленото производство, така и общият обем на новите поръчки – ключов индикатор за търсенето – са отчели най-слабия си темп на растеж от февруари насам. Според участниците в проучването това се дължи на предизвикателни пазарни условия, забавяния при стартирането на проекти и засилена конкуренция между компаниите.

Особена тревога предизвикват въведените от Вашингтон мита, макар че в проучването не се споменава изрично за износ към САЩ, които са основният търговски партньор на Индия. Международното търсене се е охладило, като новите експортни поръчки отчитат най-слабото разширяване от повече от година, въпреки че продажбите към клиенти в Африка, Азия, Европа и Близкия изток остават стабилни.

Отново „Кепитъл Икономикс“ подчертава разминаването между индекса и реалните търговски резултати. „Износът в повечето азиатски икономики расте и ние очакваме краткосрочните перспективи за експортно ориентираните производствени сектори да останат благоприятни“, заяви Шиван Тандон.

Независимо от това азиатските предприятия продължават да работят в условия на неясни търговски правила и несигурна външна среда, докато пазарите очакват нови сигнали за предстоящи промени в търговската политика на САЩ.