Лесни трикове за самоувереност - важното качество за професионален успех

Ако има нещо, което със сигурност води до провал в днешно време, това е липсата на самоувереност. Тя е важно качество в професионалния и в личния живот. И е от най-коварните поведенческо-психологически грешки, защото често остава незабелязана - човек не се усеща, че се подценява. Или пък се държи по начин, заради който изглежда така отстрани.

"Успешните хора излъчват увереност още в начина си на говорене. Рядко може да ги чуете да използват фрази като "Не съм сигурен", "Мисля, че..." Те се изразяват убедително, защото знаят, че за да накараш другите да ти обърнат внимание, трябва да вярваш в нещата, които казваш", подчертава д-р Травис Брадбъри, автор на книгата "Емоционална интелигентност 2.0".

Ако вие не вярвате в своите качества и идеи, не чакайте другите да повярват. Да, може би шефът и колегите ще ви оценят, но след време, когато ви опознаят. Всичко обаче е прекалено динамично, за да чакате с риск да пропускате шансове. Затова опитайте да промените себе си.

Първо трябва да осъзнаете къде минава границата между добрата и лошата самоувереност.

При добрата вие сте сигурни в способностите си, знаете какво искате и как да го постигнете, готови сте да дадете всичко от себе си в работата и връзката.

Лошата самоувереност обикновено се нарича самонадеяност и нахалство. Не че някои не успяват с тях, но ако по природа и възпитание не сте такъв човек, няма да ви се получи добре, колкото и да се насилвате. Пробивността работи само когато е вродена и идва отвътре.

Първата стъпка е да се самооцените. Ако действително не вярвате в себе си, подценявате се, трябва да повишите самочувствието си. Изхвърлете съмненията и страховете си. Концентрирайте се върху вашите силни страни и способности. След това се постарайте всеки път да демонстрирате тази своя вътрешна увереност. Никога не се притеснявайте да показвате, че знаете колко струвате, и ще постигате успех, уверяват поведенческите психолози.

Самоувереността се тренира. Има полезни навици, които могат да бъде усвоени от всеки човек, ако си ги постави за цел, смята психологът д-р Брадбъри.

Джефри Джеймс, който е изследвал най-добрите стратегии за продажби, твърди, че има правила, които ще ви помогнат да сключите добра сделка на всякакъв "пазар".

Първо, винаги си представяйте, че сте равностойни със събеседника си. Ако разговаряте с шефа си, мислете за себе си като за човек с отговорна мисия, а не някаква бурмичка от корпоративната машина. Ако не се представяте като молител, няма да ви възприемат като такъв. Затова открийте общите черти между себе си и хората, с които разговаряте, и се съсредоточете върху тях, за да добиете увереност.

Когато ви предстои важна среща, репетирайте я наум. Ще изглеждате много по-неуверени, ако се запъвате на всяко изречение и не можете да изразите логично мислите си. Затова се подгответе и се постарайте да диктувате сценария.

Щом възникнат непредвидени ситуации, преди да кажете нещо, прекарайте за миг през ума си думите. Малката пауза придава сериозност на разговора.

При напрежение говорете малко по-бавно. Мнозина издават нервността си с припряната реч. Опитните хора знаят, че изглеждат по-уверени, когато говорят леко забавено - сякаш очакват събеседникът да попива всяка тяхна дума. Обикновено така и става.

Внимавайте как звучи гласът ви. Когато сте изнервени, той изтънява, защото звукът започва да излиза от гърлото или носа, придобивайки нотка на хленч. В такъв случай трябва да спрете за момент, да поемете дълбоко дъх и да направите усилие да изкарвате гласа си от гърдите. Така ще звучите много по-уверени.

Унищожете говорните си тикове - навика да казвате "ъъъ", "ааа", "ами-и" и паразитни думички като "нали", "значи", "разбираш ли". Хората ги произнасят, когато са смутени и не знаят какво да кажат. Може да е и от лош навик, само че събеседниците ви ще ги свържат с неувереност. Така че се отървете от тях. Упражнявайте се всеки ден и се записвайте на диктофон, за да чувате имате ли напредък.

За да изглеждате уверени, никога не изказвайте твърдение като въпрос. Лекото повишаване на интонацията в края на изречението превръща дори категоричното твърдение в молба за одобрение. Ако сте уверени в себе си, ще споделяте твърдения, изразяващи вашите знания и позиция. Ако имате въпрос - ще го зададете. Но никога не смесвайте двете, съветва Джеймс.

Помнете, че вие сте човек с ценни качества, които трябва да покажете най-убедително. Ако шефът, колегите ви не харесват вашата увереност в собствените ви сили, вашето добро самочувствие и самоуважение, искат да доминират и да имат насреща си някакво свито същество. Значи трябва да ги смените.

