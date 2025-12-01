КЗК отхвърли 2 жалби срещу решение на СО за доставка на 4 камиона за Столичното предприятие за отпадъци

Комисията за защита на конкуренцията постанови две разпореждания, с които отхвърля двете жалби на „Жорент" ЕООД, срещу решението на заместник-кмета на Столична община за откриване на обществената поръчка с предмет: „Доставка на четири броя камиони с надстройка за нуждите на ОП „Доставка на 4 броя камиони с надстройка позволяваща вдигане на контейнери за нуждите на ОП СПТО" и решението за прекратяване на същата. Комисията установи, че жалбоподателят не е доказал качеството си на „заинтересовано лице" по смисъла на Закона за обществените поръчки и по двете жалби, което е задължително условие за тяхната допустимост. И двете разпореждания подлежат на обжалване пред ВАС в тридневен срок. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията за защита на конкуренцията.

Първата жалба на „Жорент" ЕООД е срещу решението на заместник-кмета на Столичната община за откриване на процедурата за доставка на четирите камиона. Въпреки дадените указания и последващо представяне на данни, жалбоподателят не е представил доказателства, които да доказват качеството му на „заинтересовано лице", което има или е имало интерес от получаването на обществената поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда. Посоченият в Търговския регистър широк предмет на дейност на жалбоподателя не е счетен за достатъчно основание, а представеният договор от 03.10.2025 г., удостоверяващ покупка на камион, не доказва опит или възможност за доставка на специализирана транспортна механизация. Освен това от проверка в регистъра на обществените поръчки е установено, че дружеството не е участвало в обществени поръчки и няма сключени договори с възложители. Предвид липсата на горепосочените обстоятелства, не се установява наличието на качеството „заинтересовано лице" от страна на жалбоподателя за оспорване на заложените от възложителя изисквания по конкретната обществена поръчка, нито че твърдените нарушения биха му нанесли някакви вреди. Поради неотстраняване на нередовностите в срока по чл. 199, ал. 4 от ЗОП, жалбата е върната на основание чл. 201, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от закона.

Втората жалба е срещу решението на възложителя за прекратяване на същата процедура. Комисията прие, че „Жорент" ЕООД не е доказало наличие на правен интерес за обжалване на горепосоченото решение. С прекратяването на обществената поръчка е постигната целта на първата подадена жалба срещу решението за откриване, а именно то да бъде отменено, като разглеждането на жалбата срещу решението за прекратяване само би забавило необосновано процедурата. Освен това, проверка в електронния регистър установява, че дружеството не е подало оферта по поръчката, въпреки обратните твърдения. Поради липсата на горепосочените обстоятелства и неизпълнение на указанията, КЗК отказва образуване на производство и връща жалбата на основание на чл. 201, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОП.