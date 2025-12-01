КЗК взе решения по 2 производства за предварително изпълнение на обществени поръчки на Столична община

Комисията за защита на конкуренцията се произнесе по две производства, свързани с искания за предварително изпълнение на обществени поръчки на Столичната община.

В рамките на първото производство, образувано по жалба на „КОНСОРЦИУМ ЕКО СФЕРА 2025" ДЗЗД, Комисията допуска предварително изпълнение по поръчката за зимно поддържане и почистване на пътища на територията на природен парк „Витоша" (обособена позиция №1) по решение на заместник-кмета на СО за избор на изпълнител. Предварителното изпълнение на решението на общината е допуснато на основание чл. 205, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, съобщиха от пресцентъра на Комисията за защита на конкуренцията.

В рамките на производството възложителят надлежно е мотивирал искането си за предварително изпълнение и е предоставил пълната документация по поръчката и релевантни, ясни и убедителни доказателства. По преписката са преценени посочените от възложителя публично достъпни данни за предходно сключен договор за зимно поддържане на природен парк Витоша, извършен е анализ на клаузите в договора по отношение на неговия срок, както и на текстовете на сключеното допълнително споразумение към него, с което срокът на договора е удължен до 19.10.2024 г.

Второто производство в КЗК е образувано по две жалби на „Нелсен-чистота" ЕООД и „ЗМБГ" ЕООД срещу решението на Столична община за избор на изпълнител по обособена позиция №4 (райони „Илинден", „Надежда" и „Сердика") по поръчката за събиране, транспортиране и почистване на отпадъци. По преписката зам.-кметът на Столична община и по двете жалби е направил идентични искания за допускане на предварително изпълнение. КЗК оставя без уважение искането на зам.-кмета за предварително изпълнение на решението, с което е определен изпълнител за трите района.

За разлика от представените доказателства и пълна документация по първото производство, в рамките на второто производство е налице липса на достатъчни и съотносими доказателства от страна на възложителя, с които той е длъжен да мотивира искането си за предварително изпълнение. Зам.-кметът на СО е приложил редица ирелевантни доказателства и данни, а предоставените относими такива са недостатъчни и противоречиви. Общината не е представила договора по предходно проведената процедура с идентичен предмет, като е изложила данни, от които не може да се направи еднозначно заключение кога изтича предишният договор за четвърта зона, нито има яснота кога и с колко дни/месеци договорът е бил удължен. Към становищата са представени две предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, четири допълнителни споразумения и три уведомления. От всички изброени само едно от уведомленията касае районите, включени в предмета на обжалваната обособена позиция. Останалите приложения се отнасят до сметосъбирането в други райони на столицата. От относимото уведомление може да се направи заключение, че срокът на договора е удължен с 6 месеца, считано от 07.07.2025 г., т.е. до 07.01.2026 г. В същото време възложителят в становищата си сочи, че договорът за удължаване изтича на 12.12.2025 г., което е 5 месеца и 5 дни след удължаването. По данни от възложителя обжалваната обществена поръчка е предоставена за извършване на предварителен контрол от АОП на 26.03.2025 г., което е 24 дни след изтичането на срока по договора.

Високата прогнозна стойност на обществената поръчка (над 59,9 млн. лв. без ДДС) и продължителният 5-годишен срок на изпълнението й изискват да се даде превес на значимия обществен интерес, че тези публични средства ще бъдат разходвани въз основа на законосъобразен избор на изпълнител по договора, каквото гаранция не е налице при наличието на висящо производство по обжалване. Поради това предварителното изпълнение не е допуснато.