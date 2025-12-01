ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цената на природния газ на TTF падна до 28 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" е 55 лева

Цената на природния газ на хъба TTF се понижи до 28 евро за мегаватчас Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Цените на януарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 28,295 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:15 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 28,360 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 28,817 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 1 декември, е 55,19 лева за мегаватчас, като поевтинява с 0,86 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 55,19 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 55,19 лева за мегаватчас.

Цената на природния газ на хъба TTF се понижи до 28 евро за мегаватчас

