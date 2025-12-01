Масови проверки на везните в цялата страна преди Никулден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартира проверка на лицата, които използват везни при продажба на риба и рибни продукти на територията на цялата страна в навечерието на Никулден, съобщиха от пресцентъра на ДАМТН.

Инспектори от Главна дирекция „Метрологичен надзор" (ГД МН) към ДАМТН ще проверяват лицата, които използват везни при продажба на риба и рибни продукти, за спазване на задълженията им по Закона за измерванията.

Целта на проверките са установяване на нарушения, дължащи се на технически неизправни везни, на използване на везни, които не са преминали процедури по изпитване за установяване на съответствие с изискванията към тях и задължителните ежегодни проверки, неправилната им употреба и др.

За установените по време на проверките нарушения, инспекторите на ГД МН към ДАМТН ще предприемат съответстващи на нарушенията мерки, съгласно действащото законодателство.