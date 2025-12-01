„Еърбъс“ обяви, че по-голямата част от засегнатите ѝ самолети A320 вече са с актуализиран софтуер

Повечето самолети „Еърбъс А320" (Airbus A320) вече са получили необходимите софтуерни актуализации, след като производителят установи, че силна слънчева радиация може да повреди данни, критични за работата на полетните контролни системи, съобщи Ройтерс.

От общо около 6000 потенциално засегнати самолета „огромното мнозинство вече е получило необходимите модификации", посочиха от „Еърбъс" в съобщение до медиите. Компанията работи с авиолиниите за актуализиране на по-малко от 100 останали самолета, за да могат те да се върнат в експлоатация.

В петък „Еърбъс" поиска от авиокомпаниите спешно да извършат актуализацията като предпазна мярка след анализ на инцидент от края на октомври с A320. Според Европейската агенция за авиационна безопасност самолет на американската авиокомпания „ДжетБлу" (JetBlue) е бил принуден да извърши аварийно кацане на 30 октомври заради проблеми с управлението на полета и внезапна загуба на височина, пише БТА.

Засегнатите самолети вече нямат право да излитат без извършените модификации. Глобалната директива обаче е имала ограничено отражение върху полетния трафик, тъй като някои превозвачи са приложили актуализацията още до петък вечерта.

Нискотарифната авиокомпания „ИзиДжет" (EasyJet) съобщи в понеделник, че е завършила необходимите софтуерни актуализации на всички свои самолети, „без това да доведе до смущения в полетната ѝ програма, заяви главният изпълнителен директор Кентън Джарвис.