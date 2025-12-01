Бизнес активността в еврозоната се свива, а съкращаването на работни места се ускорява през ноември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бизнес активността в промишления сектор в еврозоната отново е в зоната на свиване през ноември заради отслабващото търсене, принудило фирмите да съкратят работни места с най-бърз темп от седем месеца. Това сочи проучване на "Хамбург къмършъл банк" (Hamburg Commercial Bank, HCOB), съставено и публикувано от "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global), предаде Ройтерс.

Композитният индекс на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI) на "Хамбург къмършъл банк", съставен от "Ес енд Пи Глоубъл", се e понижи до 49,6 пункта през ноември от50 пункта през октомври, което е петмесечен минимум и е малко под предварителната оценка от 49,7 пункта.

Индекс над 50 пункта свидетелства за растеж на активността, а под това ниво - за свиване.

Новите поръчки са намалели след стагнацията през октомври. Поръчките за износ са се понижили за пети пореден месец, което свидетелства за продължаващите предизвикателства на международните пазари.

В отговор на отслабващото търсене производителите съкращават работни места с най-бързите темпове от април, а запасите от готова продукция се изчерпват най-бързо от юли 2021 г.

„Настоящата картина на еврозоната е отрезвяваща, тъй като производственият сектор не е в състояние да се измъкне от стагнацията и дори върви към свиване", каза Сайръс де ла Рубия, главен икономист в "Хамбург къмършъл банк".

„По отношение на броя на страните, в които индустрията бележи растеж, перспективите за еврозоната изглеждат напълно разумни. Като се има предвид размерите на тези икономики, ситуацията обаче изглежда съвсем различна, тъй като именно двете най-големи икономики са потънали още по- дълбоко в рецесия през ноември", отбелязва той.

Пи Ем Ай в Германия и Франция се е сринал до деветмесечен минимум - съответно от 48,2 пункта и 47,8 пункта. За сметка на това шест други страни бележат растеж – начело с Ирландия с 52,8 пункта, следвана от Гърция с 52,7 пункта, пише БТА.

Производството в промишления сектор продължава да се увеличава, но с много по-бавен темп, като индексът е спаднал до 50,4 пункта от 51 пункта през октомври - най-слабият показател от девет месеца.

Цените на производствените ресурси са се увеличили с най-рязък темп от март след месечен период на относителна стабилност на цените. Компаниите са поели по-голямата част от този натиск, като производствените цени са спаднали незначително.

Въпреки цялостно влошаване на средата бизнес доверието се е подобрило до най-високото си ниво от юни.

„В това отношение нагласите в Германия са се подобрили в някаква степен, а във Франция дори се наблюдава промяна от песимизъм към оптимизъм", отбелязва Сайръс де ла Рубия.

„Ако вярваме на твърдението, че „половината от икономиката е психология", то тогава това повишено доверие е индикация, че ситуацията ще се подобри през идната година".

Стабилните икономически перспективи наред с общата инфлация, която постоянно се движи около поставената от Европейската централна банка (ЕЦБ) цел за 2 на сто, ще поддържат лихвените проценти стабилни за дълъг период, сочи проучване на Ройтерс от миналия месец.