Телекомът вече е лицензиран застрахователен брокер

Новата услуга обединява шест водещи застрахователни продукта в единна платформа

Стъпката е част от стратегическата визия на компанията за препозиционирането ѝ отвъд традиционните телеком услуги

Yettel разширява портфолиото си и представя своята най-нова услуга „Застраховки OneClick“. С тази стъпка компанията навлиза в застрахователния бизнес – вече в ролята си на лицензиран застрахователен брокер.

Услугата обединява шест вида застраховки в единна платформа: „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Автокаско“, пътуване в чужбина, застраховка на дома, планинска застраховка и покритие за екстремни спортове. Всички те са достъпни с няколко клика – в приложението Yettel и на уебсайта на компанията.

По този начин телекомът предоставя на своите потребители още по-голямо удобство и прави откриването на най-подходящите за тях оферти – вече и в областта на застраховките – лесно, интуитивно и напълно дигитално.

Yettel има дългогодишен опит в предлагането на застрахователни решения с продукти като „Смарт турист“ и „Смартфон протект“, които продължават да са част от портфолиото на телекома. Сега новата услуга „Застраховки OneClick“ допълнително ги надгражда.

„Като застрахователен брокер вече можем да предлагаме продукти на водещи застрахователни компании в България. Сред първите ни партньори са Алианц, Алианц Партнърс, Булстрад, Уника, ЕвроИнс и Инстинкт. Това е ясен знак за сериозното ни навлизане в сектора и амбицията ни да разширяваме присъствието си в него“, коментира Борислав Палешников, мениджър „Застрахователни услуги“ в Yettel България.

Стратегически тази стъпка е част от по-голямата визия на Yettel за постепенно препозициониране – от традиционен телеком и доставчик на свързаност към компания, която дава на потребителя повече добавена стойност и разнообразие от дигитални услуги.

Застраховки OneClick: лесно и удобно, а през декември и с 10% отстъпка

За да отбележи старта на новата услуга, през целия месец декември абонатите на Yettel ще могат да се възползват от 10% отстъпка за всички застрахователни решения в рамките на „Застраховки OneClick“, с изключение на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Освен с атрактивна оферта, „Застраховки OneClick“ идва и с множество удобства за клиента. На едно място той може да разгледа всички оферти за даден вид застраховка, да ги сравни и да избере най-подходящата. Процесът е изцяло дигитален – сключването на полицата и плащането се извършват през приложението Yettel или уебсайта, без необходимост от посещение в офис.

При застраховка „Гражданска отговорност“ клиентът получава документите с безплатна куриерска доставка в рамките на два работни дни.

Услугата осигурява и пълно дигитално обслужване – от гореща линия при нужда от съдействие до автоматични напомняния за изтичащи полици и предстоящи плащания. Всички закупени полици и тяхната история се съхраняват в приложението Yettel, което гарантира лесен и бърз достъп по всяко време. При настъпване на застрахователно събитие клиентът разполага и с ясни инструкции какво следва да направи.

Yettel България разпространява застрахователни продукти по „Застраховки OneClick“ като застрахователен брокер (с номер на удостоверение 1000-3Б от 10.09.2025 г., издадено от КФН) в партньорство с „Болерон Консултинг“ ЕООД.

Повече информация за „Застраховки OneClick“ ще намерите в приложението Yettel и на yettel.bg тук.