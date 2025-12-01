Гуцанов: Важно е да съчетаваме благоприятни за работниците правила със среда за иновации в предприятията

От съществено значение е да съчетаваме модерни, предвидими и благоприятни за работниците правила със среда, която позволява на предприятията да внедряват иновации и да се развиват. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на заседание на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, съобщиха от пресцентъра на ведомството. По думите на министъра този баланс ще позволи ЕС да се развива по-устойчиво и да бъде по-добре подготвен за предстоящите предизвикателства.

Гуцанов акцентира върху отражението на административната тежест върху малките и средните предприятия, както и необходимостта да се работи в тясна комуникация с тях. Той призова за стъпки за премахване на остарелите или дублиращи се разпоредби, както и за по-голяма техническа и финансова подкрепа за разработването на цифрови услуги на „едно гише". „Трябва да имаме задължителни и задълбочени оценки на въздействието върху малките и средните предприятия за всяка нова законодателна инициатива", заяви министърът, цитиран от пресцентъра на МТСП.

Той допълни, че държавите членки също трябва да допринесат за намаляване на регулаторния натиск на национално ниво: „Опростяването е начинът, по който да засилим конкурентоспособността си, но това не трябва да бъде за сметка на качествените работни места и достойните условия на труд в целия Съюз", каза министърът.

Част от темите на форума засягат постигането на резултати по опростяване и прилагане на регулациите в областта на заетостта и социалната сфера. Европейската комисия си е поставила цел да намали административната тежест с поне 25% за всички компании и с 35% за малките и средните предприятия, които посочват регулаторните пречки като най-голямото си предизвикателство. Министър Гуцанов се включи и в работна среща на министрите от Партията на европейските социалисти. Там те обсъдиха общи инициативи в работата на Европейските институции, пише БТА.

В началото на тази година социалният министър обсъди с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) развитието на пазара на труда. Трябва да помогнем именно на труда и на икономиката, за да има достойни доходи, заяви пред бизнеса Гуцанов.