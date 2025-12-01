ЕК с подкрепа България и Гърция за свързваща инфраструктура за пренос на водород

Европейската комисия предостави днес на 235 трансгранични енергийни проекта статут на проекти от общ или от взаимен интерес.

В списъка на тези проекти е предвидена подкрепа за свързване на мрежите за пренос на водород между България и Гърция, както и за подобряване на възможностите за пренос на газ между двете държави.

Избраните проекти ще получават разрешения по ускорени процедури за изпълнение, за да бъде осигурена енергийната свързаност и сигурност в ЕС. По данни на ЕК, цитирани в съобщението, нуждите от инвестиции в европейската енергийна инфраструктура ще достигнат близо 1,5 трилиона евро до 2040 година.

От общия списък, представен днес, 113 проекта са за електроенергия, 100 са за водород и електролиза, 17 са за пренос на въглерод, три са за интелигентни мрежи за пренос на газ. Комисията предвижда да представи скоро законодателни промени за допълнително развитие на необходимата енергийна инфраструктура в Европа.

Представеният днес списък подлежи на съгласуване с Европейския парламент и със Съвета на ЕС в следващите два месеца. Този срок може да бъде удвоен по преценка на европейските институции

От 2014 г. насам са предоставени 8 милиарда евро за водещи проекти, свързани с развитието на енергопреносните мрежи в ЕС. Комисията предложи в следващия многогодишен бюджет (2028-2034 г.) петкратно увеличение на бюджета за подобни цели от 5,84 милиарда евро на 29,91 милиарда евро, се посочва в съобщението.