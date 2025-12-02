„Космос" вече е дигитален, на един клик за българите по цял свят

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Списание „Космос" се превръща в истинско вълнуващо преживяване на телефона или на таблета в своя дигитален вариант на цената на хартиеното издание.

Доскоро любимото на поколения българи списание бе недостъпно за сънародниците ни в чужбина, но от днес може да го четете от всяка точка на света. Дигиталната ни платформа предлага много повече от обикновено четене, като най-впечатляващите кадри оживяват в картина и звук.

Както през 60-те така и днес, в него ще откриете всичко за ненаситните умове.

До съдържанието е традиционният коментар на главния редактор Слави Ангелов. След него - основната тема на списанието, последвана от традиционният ни текст, посветен на новите технологии и мисии в Космоса, или вълнуваща история на легендарен астронавт.

Веднага след това е нашата актуална научна тема, а след нея една от любимите рубрики „Машина на времето". В нея проследяваме кои прогнози на списанието от 1962 г. насам са се случили, а кои – не. После идва ред на Фоторепортажа - най-ярките и впечатляващи кадри от Синята планета. „Космос предава" е приковаващ вниманието кадър, свързан с необичайно или непознато до момента явление.

Криминалната истории е внимателно подбрана, а до нея сме поставили „Логиката решава" - загадката на знаменития инспектор Стрезов. Рубриката „Фотофакт" е друг поглед към любопитни обичаи или събития в някое кътче на планетата, за които до момента не сме и подозирали.

Веднага след това са историите, посветени на изчезналите цивилизации. Там са и новите археологически открития.

В рубриката Кратки новини представяме най-значимите научни пробиви. А „Втори план" е царството на популярните личности, които обаче си имат неизвестни, а понякога и неудобни страни и именно те попадат в нашия фокус.

Безплатно можете да разгледате един брой ТУК, като кликнете върху линка "Тествай безплатно".

Във видеото накратко ще разберете възможностите, които дава дигиталната платформа.

Ако се интересувате как става абонаментът в стъпки – следете сайтовете на в. „24 часа" и „168 часа" в сряда.